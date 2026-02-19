Las fuerzas estadounidenses no han dejado de incrementar su presencia militar en Oriente Próximo y están listas ante una posible escalada de la tensión bélica

Irán avisa a EEUU de que están preparados para responder a un ataque "de forma inmediata y contundente"

Continúa la tensión bélica. Mientras la Unión Europea clama por el diálogo pidiendo una "oportunidad a la diplomacia" en medio de las tensiones de Estados Unidos e Irán en el marco de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el Ejército estadounidense está preparado para atacar territorio iraní, si bien el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, según informas medios locales.

De acuerdo con fuentes de CNN y The New York Times, la Casa Blanca ya ha sido informada de que las fuerzas de Estados Unidos estarían listas para una ofensiva este mismo fin de semana si es preciso, en el marco de un continuo incremento de los activos aéreos y navales en Oriente Medio en los últimos días.

Estados Unidos y el apoyo de Israel frente a Irán

Según las citadas fuentes, de las que también se hace eco EFE, Donald Trump aún no ha decidido el siguiente paso a tomar, encontrando factores tanto a favor como en contra de la acción militar, por lo que se ha rodeado de asesores y aliados sobre la mejor línea estratégica a seguir. Del mismo modo, el magnate republicano también fue informado el miércoles por el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner sobre sus conversaciones indirectas con Irán celebradas el día anterior.

Mientras tanto, Israel, como nación aliada de Estados Unidos, también está reforzando y movilizando sus fuerzas para una posible guerra, al tiempo en que el gabinete de seguridad de los de Benjamin Netanyahu planean reunirse el domingo, según fuentes de la Defensa israelí.

Según The New York Times, si la situación escala, podrían abordar un ataque conjunto con el que forzar a Irán a hacer más concesiones sobre su programa nuclear en las negociaciones; una acción, no obstante, que las autoridades iraníes advierten con que tendría graves consecuencias.

La Unión Europea pide diálogo y diplomacia

Ante este escenario, con Estados Unidos aumentando cada vez más su presencia militar en Oriente Próximo, la Unión Europea continúa llamando a la diplomacia, confiando en que cese la escalada.

"La UE sigue creyendo que una solución sostenible a la cuestión nuclear iraní solo puede lograrse mediante negociaciones, es decir, mediante la diplomacia", ha dicho en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea Anouar El Anouni, subrayando que el bloque comunitario está "firmemente comprometido" con la paz y la estabilidad en Oriente Próximo.

Preguntado sobre si la UE tiene algún plan de contingencia en el caso de que las conversaciones entre Washington y Teherán fracasen y Estados Unidos lance un ataque contra Irán, el portavoz ha rechazado "especular" sobre un "escenario hipotético" y ha reiterado la necesidad de que se dé "una oportunidad a la diplomacia".

En la misma línea, ha recordado que "es fundamental" que todas las partes respeten el Derecho Internacional, muestren contención y "se abstengan de adoptar cualquier medida que pueda conducir a una nueva escalada en Oriente Próximo".

Por otor lado, El Anouni ha pedido a Irán que demuestre que "se toma en serio la respuesta a las preocupaciones de la comunidad internacional" y trate de llegar de manera genuina a un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear.