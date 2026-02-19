El espectáculo rindió homenaje a Mestre Ciça, una de las figuras más relevantes de la samba carioca

La agrupación consolidó su éxito ante un jurado que valoró la actuación con la puntuación máxima

Con una presentación y un baile impecable, la escuela 'Unidos do Viradouro' se ha convertido en la ganadora del Carnaval de Río de Janeiro, celebrada en el Sambódromo Marquês de Sapucaí. El espectáculo, dedicado a una de las figuras más relevantes de la samba carioca, han conseguido su cuarto título, arrasando en la competición con un total de 270 puntos.

El show ofreció un emotivo y visual tributo a Mestre Ciça, figura central de la samba desde la década de 1970. Mestre Ciça participó activamente del desfile, apareciendo en la comisión de frente como en el último carro alegórico, desde donde dirigió a los ritmistas.

Calificaciones máximas

Los campeones, que llegaron a lo más alto con una puntuación de 270, dejaron a las puertas del triunfo a las escuelas Beija-Flor y Vila Isabel, ambas con 269,9 puntos.

Según el criterio de los jurados, la ventaja decisiva de Viradouro se consolidó en los apartados de armonía y alegorías, donde obtuvo una calificación máxima, a diferencia de las demás agrupaciones.

Uno de los momentos que ganó tanto al jurado como a los espectadores, fue cuando la batería desfiló sobre una gran estructura móvil de 25 metros de longitud, montada sobre chasis de camión y autobús, una idea inspirada en una propuesta del propio homenajeado en 2007.

Celebración después del triunfo

La escuela, originaria de Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro, conquistó de esta manera su cuarto título en el Grupo Especial, la primera división del carnaval carioca, después de los obtenidos en 1997, 2020 y 2024.

Tras conseguir la victoria, miles de personas celebraron el primer puesto de la escuela, entre ellos los 300 integrantes del carro, la actriz y reina de batería Juliana Paes, el intérprete oficial de la escuela y dirigentes de la agremiación.

A sus 69 años, Maestre Ciça, el homenajeado, celebró el título rodeado por los integrantes de la batería y renovó públicamente su promesa de abandonar el hábito de fumar tras la conquista del campeonato.