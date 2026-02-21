Los agentes se centran ahora en cómo actuaron los equipos médicos del Hospital San Maurizio de Bolzano

Muere Domenico, el niño de dos años al que trasplantaron un "corazón quemado" en Nápoles

Los seis sanitarios investigados en la causa de Domenico, el niño que ha muerto en Italia, podrían ser acusados de homicidio culposo en lugar de las lesiones culposas que se les imputaban hasta ahora. Los carabineros del NAS de Nápoles ya están en el hospital, donde el niño permanecía con vida únicamente gracias a la máquina ECMO, según informa 'El Mundo'.

Los magistrados tienen intención de custodiar el cuerpo de Domenico para realizar la autopsia y dar un paso más en la investigación. Los agentes se centran ahora en cómo actuaron los equipos médicos del Hospital San Maurizio de Bolzano, donde el corazón fue extraído del donante. Todavía se desconoce quién y por qué utilizó hielo seco, ya que esto causó daños al órgano destinado al trasplante.

El estado de Domenico se había deteriorado muy rápido

La madre del pequeño, Patrizia, ha confirmado la muerte del niño en una escueta declaración a las puertas del hospital de Nápoles donde estaba ingresado. Según el centro médico, Domenico falleció en cuidados intensivos en el hospital de Monaldi "como consecuencia de un deterioro repentino e irreversible de su estado clínico".

El caso ha atraído gran atención en Italia, en parte debido a aparentes errores durante la operación. Tras una larga espera, poco antes de Navidad se encontró un donante de corazón para el niño, que nació con una cardiopatía congénita. Sin embargo, el órgano se enfrió incorrectamente durante el transporte, lo que le causó graves daños.

A primera hora de esta mañana, el hospital informó que el estado de Domenico se había deteriorado rápidamente. El cardenal Domenico Battaglia, arzobispo de Nápoles, impartió la extremaunción antes de su muerte a las 05:30 de la madrugada. El hospital declaró que todo el equipo médico acompaña a la familia "en este momento de inmenso dolor con respeto y sinceras condolencias".