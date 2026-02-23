La policía británica ha detenido al exembajador de Reino Unido en EEUU por sus vínculos con Epstein

Las inquietantes fotografías del expríncipe Andrés jugando con un niño y una pelota que simula un pecho

Compartir







La Policía Metropolitana de Londres ha detenido este lunes al exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson por "sospechas de mala conducta en un cargo público" debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Fue detenido en un domicilio en Camden el lunes 23 de febrero y ha sido llevado a una comisaría de la Policía de Londres para ser interrogado", ha indicado en un breve comunicado un portavoz de la Policía.

PUEDE INTERESARTE Continúa la investigación del exprincipe Andrés: la policía tomará declaraciones a sus escoltas

El Departamento de Justicia estadounidense difundió el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos relacionados con el caso de Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson --entonces diputado en el Parlamento de Reino Unido-- de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

El exlaborista, quien fuera comisario europeo de Comercio, está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

PUEDE INTERESARTE Las horas más oscuras de Andrés

Sobre la investigación al expríncipe Andrés

Las filtraciones de información comprometida que hizo Andrés a Epstein cuando era enviado comercial del gobierno británico, o las acusaciones de abuso sexual de hace años eran la punta del iceberg. Las autoridades ya han contactado con sus escoltas para que cuenten todo lo que saben de los vuelos llamados Lolita Express.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Les han pedido que compartan todo lo que vieron y escucharon cuando acompañaban a Andrés en sus viajes al extranjero, pero también aquí en este palacio de Buckingham y también en la mansión de Windsor, en la que ha vivido más de 20 años. Una mansión en la que hoy han continuado los registros durante toda la jornada y, según la prensa británica, podrían prolongarse hasta el lunes.