Las horas más oscuras de Andrés

Ainhoa Paredes 20 FEB 2026 - 16:15h.

Andrés espera en una antigua granja en la que, ahora mismo, está refugiado esperando los próximos pasos de la justicia.

Sospechan que el expríncipe Andrés dio a Jeffrey Epstein informes confidenciales sobre oportunidades de comprar oro y uranio en Afganistán

Andrés vive sus horas más oscuras. Su imagen, acogotado en un coche con cara entre sorprendido y avergonzado, anonadado, ha invadido la prensa británica.

Es una pequeña granja, una finca en la que vive Andrés desde que el rey le expulsó de su residencia oficial. Una antigua granja en la que, ahora mismo, está refugiado esperando los próximos pasos de la justicia. Perdió sus títulos nobiliarios y ha ganado un titulo innoble: presunto delincuente. Todo por obra y desgracia de su relación con Epstein, informan Sonia Losada y Laura Gallardo.

Acusado de filtrar información confidencial a Epstein

La policía considera que pudo cometer abuso o negligencia grave en su desempeño como enviado especial para el comercio internacional. Pudo filtrar información confidencial del gobierno británico a Epstein. La investigación dirá si era una forma de pagar otro tipo de favores.

Será clave cruzar información de los archivos desclasificados con el material de los registros de sus dos domicilios que continúan hoy en su Royal Lodge en el Palacio de Windsor. "Los documentos de Andres, sus archivos, sus ordenadores y su móvil ofrecerá potencial información", señala Danny Shaw, periodista británico experto en tribunales.

Con el resultado del trabajo policíal, sin limite de tiempo, los tribunales tendrá que concretar lo cargos, pero "será un proceso largo y complejo".

Un proceso largo y complicado dicen los expertos en el que las victimas de Epstein buscarán que se le impute también por agresión sexual. Un proceso que desgastará a la Monarquía que trata de dar imagen de continuidad con su agenda y pide que la ley siga su curso. En la calle muchos se alegran y exigen que reciba su merecido sea cadena perpetua o exilio. Otros temen que se fuge a un país donde no puedan extraditarlo. "Pero sobrevivirán", dicen los británicos que saben de la resilencia de una monarquía con 12 siglos de historia.