Las horas más oscuras de Andrés

Las filtraciones de información comprometida que hizo Andrés a Epstein cuando era enviado comercial del gobierno británico, o las acusaciones de abuso sexual de hace años eran la punta del iceberg. Este viernes las autoridades han contactado con sus escoltas para que cuenten todo lo que saben de los vuelos llamados Lolita Express.

Les han pedido que compartan todo lo que vieron y escucharon cuando acompañaban a Andrés en sus viajes al extranjero, pero también aquí en este palacio de Buckingham y también en la mansión de Windsor, en la que ha vivido más de 20 años. Una mansión en la que hoy han continuado los registros durante toda la jornada y, según la prensa británica, podrían prolongarse hasta el lunes.

Todo ello mientras el Gobierno planea una nueva ley para eliminar a Andrés de la línea de sucesión al trono. En este momento se encuentra en octava posición. Los documentos de Andrés, sus archivos, sus ordenadores y su móvil probablemente les darán más información.

Tomarán declaración de sus escoltas

Los agentes empiezan a cotejar esta información con los datos de los archivos de Epstein y con vuelos con destino a Londres que podrían haber sido utilizados, dice la policía, para la trata de personas y la explotación sexual y dan un paso más, van a tomar declaración a escoltas de Andrés por si pudieran haber presenciado situaciones relevantes para la investigación en curso, como pedían las víctimas de agresiones sexuales.

La investigación se amplía más allá de la revelación de información confidencial. El proceso será largo y complejo, dicen los expertos. Si la fiscalía cree que hay pruebas, puede tardar entre ocho meses y dos años en sentar en el banquillo a Andrés. Los británicos quieren que sea castigado como se merece, ya sea cadena perpetua o exilio. Otros temen que se fugue a un país sin posibilidades de extraditarle.

El Parlamento puede arrebatarle su último privilegio, ser octavo en la línea sucesoria al trono si él no renuncia antes por voluntad propia para no dañar más la reputación de la corona británica.

La única foto de Andrés tras todo el estallido de la polémica

La única imagen de Andrés es de ayer, en su cumpleaños, que paso detenido. A la salida del asiento trasero de su coche. Casi 12 horas después de su arresto, ha dado la vuelta al mundo, ha copado titulares en la prensa y nada tiene que ver con el glamour del que fuera. Un importante royal, una fotografía que es parte de la historia, pero que también tiene su propia historia.

La foto no es solamente técnicamente impecable, todo un reto a través de cristales oscuros y a toda velocidad, sino que narrativamente. Imágenes devastadora: el esfuerzo, el sacrificio de una persona está a las horas que sea, que está en el lugar exacto para disparar en ráfaga. Y cuando revela, ahí está la foto que quería. Es una foto que está en las portadas de todo el mundo.

Y este es el autor, el fotoperiodista Phil Nobel de la agencia Reuters, que tras conducir seis horas desde Manchester y esperar otras siete bajo el frío de Norfolk. El fotógrafo estuvo a punto de rendirse: "Para ser honesto, justo antes de que llegara el coche, estuve a punto de regresar al hotel".

Así sacó la famosa foto de Andrés

Pero se quedó y capturó la foto del año, la de un hombre desplomado, casi escurriéndose en el asiento, las manos entrelazadas como una barra de protección, casi rezando para enfrentarse a los flashes: "Ese color de los ojos es que la foto ha echado un flash y ha reflejado los ojos y parece el demonio, pero no tiene nada que ver. A lo mejor es el demonio, no lo sé".

Muchos británicos se preguntaban ayer dónde estaba ella, dónde estaba Sara Ferguson cuando detuvieron a su ex marido. La ex duquesa de York también está señalada por su estrecho vínculo con Jeffrey Epstein. En estos momentos no hay causa judicial abierta contra ella, pero en 2011 aceptó que Epstein le pagase una deuda de 18.000 euros.

Ella misma reconoció que aceptó la ayuda en una entrevista en la que repudió públicamente a Epstein. Condenó la pederastia y prometió no volver a tener relación con él. Pero ahora, en este otro mail desclasificado, Epstein sostiene que fue el sustento económico de la ex duquesa durante más de 15 años.