En las fotografías, fechadas en 2011, se ve al hermano de Carlos III jugando con un niño

El nombre de Madeleine McCann aparece en los archivos de Jeffrey Epstein: qué se sabe del caso

Compartir







El expríncipe Andrés sigue acaparando portadas y titulares tras ser detenido este pasado jueves en medio de la investigación por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La Policía le dejó en libertad tras pasar aproximadamente 11 horas detenido.

Ahora han trascendido imágenes del exmiembro de la familia real británica junto a un menor en una situación un tanto extraña. La detención de Andrés llegó semanas después de que la Casa Real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

Mientras la Justicia británica tramita su reciente detención por “conducta indebida en cargo público”, el medio estadounidense ‘TMZ’ ha difundido una serie de fotografías inéditas, fechadas en 2011, en las que aparecen el hermano de Carlos III en una actitud calificada como “espeluznante”.

En las imágenes, captadas en el interior de la residencia de Royal Lodge, se observa al entonces príncipe jugando en el suelo con un niño pequeño utilizando un balón que simula la anatomía de un pecho femenino.