Trump bromea con los intentos de asesinato de los presidentes "relevantes" y se compara con Lincoln o Kennedy

Tanto Trump como la primera dama, Melania Trump, se encontraban en ese momento en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido este lunes a la muerte en la noche del sábado de un hombre armado en una de las puertas de acceso de su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, y ha bromeado con que solo intentan asesinar a los presidentes "relevantes" y se ha comparado así con mandatarios como Abraham Lincoln o John F. Kennedy.

"No sé cuánto voy a durar. Hay mucha gente intentando dispararme, ¿no?. Lees sobre todos estos tiradores locos y solo van a por presidentes relevantes. No van a por presidentes irrelevantes. Por ejemplo Abaham Lincoln, un grande, muy grande. John Kennedy era, en cierto modo, muy relevante. Representaba algo muy importante", ha afirmado Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca.

Trump ha destacado que Kennedy "era relevante y había glamur". "El otro día vi que solo van a por los relevantes, así que quiero ser un poco menos relevante. ¿Podemos contenernos solo un poco, por favor? ¿Podemos ser buenos? Voy a ser un presidente normal solo durante un rato", ha planteado.

El mandatario estadounidense ha rechazado las críticas a su gestión y ha afirmado que si hubiera conseguido la cura del cáncer, "me habrían dicho que lo tendría que haber conseguido hace años". "No hay nada que pueda hacer que esta gente pueda valorar", ha argumentado.

En la noche del sábado al domingo un hombre fue abatido por agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff cuando se presentó en la entrada norte de Mar-a-Lago con una escopeta y un bidón de gasolina.