The 'Kill Zone', la zona de la guerra de Ucrania más vigilada por drones donde vivir es imposible

Esperanza Calvo 23 FEB 2026 - 15:30h.

La guerra futura se ensaya aquí día a día, desde hace ya cuatro años.

Casi cuatro años de la guerra en Ucrania sin un fin a la vista: cinco muertos en nuevos bombardeos en Sumi

En estos cuatro años los drones han revolucionado la forma de hacer la guerra en Ucrania: lo que están viendo es la llamada "zona de exterminio". Una franja de unos 20 kilómetros desde la línea de contacto, hacia ambos bandos, donde la vida es imposible debido a la implacable vigilancia de los drones.

Aquí es inviable moverse sin ser visto, sin escuchar su zumbido constante. Por eso se han desplegado estas redes, para preservar la rotación de tropas o el envío de suministros. El blindaje de los vehículos se ha recubierto de pinchos y jaulas de metal para minimizar los impactos.

Los soldados viven atrincherados bajo tierra

Para evitar bajas de personal sanitario, Ucrania recurre ya a robots como este para evacuar a los heridos. Solo en días nublados es viable realizar movimientos de tropas. El resto del tiempo, los soldados viven atrincherados bajo tierra.

La guerra moderna se resume ya en imágenes como la de kilómetros de cables de fibra óptica enredados por todos lados. A ellos van conectados los algunos modelos de dron para evitar ser derribados a través de interferencias.

El este de Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para estas tecnologías. La guerra futura se ensaya aquí día a día, desde hace ya cuatro años.