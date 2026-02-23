Donald Trump ha vuelto a utilizar la IA con un nuevo objetivo: de presidente a jugador de hockey sobre hielo derrotando a Canadá

Es el último ataque de la Casablanca y de Trump contra su vecino del norte, Canadá. El presidente transformado en jugador de hockey sobre hielo, burlándose de la derrota de Canadá en el hockey olímpico. La frontera entre montaje, sátira y manipulación se vuelve cada vez más borrosa, aunque hay quien todavía tiene nostalgia de los viejos trucos mediáticos del Trump de los años 90.

Suena una llamada a la televisión por cable de un tal 'John Barron', critica la decisión del supremo de tumbar los aranceles del presidente y saltan todas las alarmas. Porque la voz es calcada a la de Trump y porque ese era el pseudónimo que usaba en los años 80 cuando llamaba a los periodistas para ponerse a sí mismo por las nubes.

Al presidente el teléfono se le ha quedado viejo y se ha abrazado al algoritmo. Donald no ha cambiado de estrategia, solo ha actualizado el software. Y para muestra lo último, Trump compitiendo sobre hielo gracias a la IA, patinando como un profesional y repartiendo mamporros a los canadienses.

Su estrategia a través de la IA y los memes

Donald Trump ha vuelto a utilizar la IA para hacer una de sus campañas de marketing y lanzar un mensaje a su objetivo a través de un meme. Trump domina el discurso, si le sale bien, es un genio, si le sale mal y molesta, como el que hizo del matrimonio Obama convertidos en mono, él no lo hizo, fue la IA. Trump no usa las redes para informar, sino para inundar la zona de contenido, glorificar su figura y ridiculizar a sus rivales. Ha descubierto que la realidad es un chicle que puedes tirar hasta donde le dé la gana.