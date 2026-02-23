La otra familia rota por la muerte de Dominico: donaron el corazón de su pequeño para salvarle

La familia de Moritz donó el órgano de su pequeño tras siete días en la UCI.

Muere Domenico, el niño de dos años al que trasplantaron un "corazón quemado" en Nápoles

Domenico, el niño de dos años y medio de Nápoles al que le fue trasplantado un corazón "quemado" murió a las 09:20 de este sábado. Su adiós ha provocado el dolor de dos familias y la conmoción de todo un país, que vivió en vilo la posibilidad de salvar al pequeño la vida a través de otro trasplanta que acabó siendo imposible.

El órgano destinado al pequeño Domenico Caliendo, de 2 años, se estropeó durante el transporte de Bolzano a Nápoles. Se va a investigar lo ocurrido, pero ya no hay vuelta atrás, ni para la familia de Domenico ni para otra que, nada menos que a 800 kilómetros, también vivía con el corazón encogido los acontecimientos. Era la familia de Mortiz de 4 años, que falleció en una piscina de Curon, en el Valle Venosta y que esperaba al donar su corazón salvar una vida y mantener de alguna manera también el recuerdo de su pequeño. Esa segunda vida que esperaba la familia tampoco pudo ser, según adelanta el Corriere.

Morityz, el corazón que no pudo vivir... dos veces

Moritz, de cuatro años, aguantó siete días en cuidados intensivos, resistiéndose a morir tras caer al agua de la piscina municipal de Curon en un día en familia con su madre y su tía. Siete personas están siendo investigadas en relación con la extirpación quirúrgica, el transporte y la preservación del órgano del corazón del pequeño Moritz. Así, dos familias están hoy destrozadas por un mismo corazón.

El caso ha trascendido hasta tal punto que Meloni ha declarado la respecto que "toda Italia está de luto por la pérdida del pequeño Doménico, un guerrero que nunca será olvidado". Meloni ha dedicado "a la madre, Patrizia; al padre, Antonio y a todos sus seres queridos, les envío, en mi nombre y en el del Gobierno" su "más sincero abrazo y más sentidas condolencias". "Estoy segura de que las autoridades competentes arrojarán plena luz sobre este terrible asunto", ha pedido Meloni.

La Fiscalía de Bolzano, de dónde procedía el corazón trasplantado al niño de dos años, ha enviado de toda la documentación sobre el proceso para que se investigue en Nápoles las posibles negligencias médicas que llevaron al fatal error el pasado 23 de diciembre.