"La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", señala, defendiendo la "independencia de Ucrania" y negándose a ceder a sus pretensiones

María Stepánova ve “prácticamente imposible” derrocar a Putin desde dentro de Rusia y denuncia el carácter totalitario del país

Al borde de cumplirse este 24 de febrero cuatro años de la invasión rusa en Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es claro y contundente cuando, tras todo este tiempo de conflicto y entre miles de soldados y civiles fallecidos, le preguntan directamente por el hipotético estallido de una Tercera Guerra Mundial: “Creo que Putin ya la ha comenzado”, afirma, subrayando que "Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma".

"La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", ha puntualizado Zelenski, quien ha rechazado aceptar las cesiones territoriales en el Donbás que reclama Moscú en las negociaciones de paz.

En una entrevista con la BBC, el mandatario ucraniano recalca su rechazo a "abandonar a cientos de miles" de ciudadanos en una hipotética aprobación de la demanda rusa de que Kiev ceda al control de Moscú una serie de territorios ubicados en el Donbás, entre los cuales se encontraría el 20% de la región oriental de Donetsk aún bajo gobierno de Ucrania.

“No lo veo simplemente como una cuestión de tierras. Lo veo como un abandono: debilitar nuestras posiciones, abandonar a cientos de miles de nuestros compatriotas que viven allí. Así lo veo. Y estoy seguro de que esta 'retirada' dividiría nuestra sociedad", afirma, añadiendo además que esa hipotética cesión territorial "probablemente satisfacería" a Putin, que "necesita un respiro". Sin embargo, y ante ello, asevera que "una vez se recuperase (...) querría continuar" la guerra.

En ese sentido, afirma además que, aunque otros gobiernos estimen la capacidad de recuperación militar de Rusia en intervalos más largos, desde su punto de vista "podría recuperarse en no más de un par de años".

Zelenski exige “la devolución” o recuperación de todas las tierras ucranianas

Pese a todo, el dirigente ucraniano insiste en la lucha de Ucrania por su independencia y en sus posibilidades en el conflicto bélico, pese a la incredulidad estadounidense con un Donald Trump que, en vísperas de las recientes conversaciones de alto el fuego en Ginebra, recalcó: "Ucrania debería sentarse a la mesa rápidamente".

Frente a ello, Zelenski marca como objetivo de la victoria militar ucraniana la vuelta a "las fronteras justas de 1991", el año en que Ucrania declaró su independencia, en vísperas del colapso final de la Unión Soviética. Ese fin incluiría la recuperación de territorios como la península de Crimea, entre otros.

"¿Perderemos? Claro que no, porque luchamos por la independencia de Ucrania", sostiene.

Esa meta, asevera, "no es solo una victoria, es justicia": “La victoria de Ucrania es la preservación de nuestra independencia, y una victoria de justicia para todo el mundo es la devolución de todas nuestras tierras", afirma.

“Lo haremos. Eso está absolutamente claro”, asegura, proclamando que “es solo cuestión de tiempo", si bien se trataría de una campaña militar a futuro, ya que "hacerlo hoy significaría perder una gran cantidad de personas, millones de personas, porque el Ejército (ruso) es numeroso y entendemos el coste de tales medidas".

Así, rechaza perseguir en estos momentos la recuperación de todos los territorios: "No tendríamos suficiente gente, la estaríamos perdiendo. ¿Y qué es la tierra sin gente? Honestamente, nada", ha señalado.

De igual modo, ha lamentado no tener "suficientes armas", algo que "no solo depende" de Kiev, sino también de sus "socios". "Así que por ahora eso no es posible", ha apostillado.

La Unión Europea, ante el aniversario de la guerra de Ucrania y el bloqueo de las negociaciones de paz

Mientras, los ministros de Exteriores europeos vuelven a reunirse en el marco de un nuevo aniversario ante el que vuelven a clamar por la soberanía y la integridad territorial ucraniana. Con las negociaciones de paz bloqueadas y Rusia manteniendo las hostilidades, el bloque comunitario, pretende un mensaje de unidad, algo cada vez más complicado, con Hungría bloqueando también un posible paquete de medidas adicionales contra los de Vladímir Putin.