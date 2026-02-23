Al menos siete estados han declarado estado de emergencia por el ciclón bomba que se intensificará la noche del domingo y el lunes

Existe una alerta de marejada ciclónica de 60 a 120 centímetros que podría causar inundaciones costeras moderadas

Después de la tormenta 'Fern' que congeló diversas zonas de Estados Unidos durante finales del mes de enero, ahora, alrededor de 56 millones de personas se encuentran bajo alerta invernal en el noreste del país, incluidas 14 millones en Nueva York, en donde hay una alerta de ventisca, la primera vez en nueve años que se emite una alerta de este tipo para la Gran Manzana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) elevó el pronóstico sobre la gravedad de la tormenta que afecta el Atlántico medio y los Apalaches, y ciudades como Filadelfia, Delaware, Boston y Nueva York dónde se podrían esperar entre 23 y 45 centímetros de nieve. Actualmente, en Nueva York, se ha decretado el toque de queda y se han suspendido las clases.

Severas condiciones climáticas

Al menos siete estados, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, han declarado estado de emergencia por el ciclón bomba que se intensificará la noche del domingo y el lunes.

La tormenta se terminará de formar este domingo, con fuertes nevadas y ráfagas de viento en un amplio sector del noroeste del país y la alerta se extiende hasta el lunes. La región del Atlántico Medio también esperan nevadas menores, los residentes de las Carolinas esperan lluvia fría durante el fin de semana.

“Una advertencia de ventisca significa que se esperan o se están produciendo condiciones climáticas invernales severas”, dijo el NWS que. además de esto, publicó en su cuenta de X ciertas precauciones que debían tener los habitantes en caso de que se produjeran cortes de luz debido a las nevadas, algo que ya pasó durante el mes de enero y que provocó el fallecimiento de muchas personas.

Advertencias ante la tormenta que llegará a Nueva York

La NWS aconsejó restringir los viajes solo a emergencias debido a la “peligrosidad” de la nevada. Para los conductores que deben salir se les recomienda llevar consigo un kit de supervivencia para el invierno.

Se pronostican grandes acumulaciones de nieve que paralicen el transporte. Por ejemplo, se espera hasta 60 centímetros de nieve en la autopista I 95, que conecta la frontera de Canadá con Florida.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se unió a las advertencias por la nevada. "Manténgase alejado de las carreteras a menos que sea absolutamente necesario. Si puede quedarse en casa, quédese en casa", dijo en una publicación en X.

Y es que, en la ciudad de Nueva York, se espera que las nevadas comiencen temprano durante la mañana del domingo y que se intensifiquen por la noche con posibles caídas de hasta cinco centímetros por hora.

También hay una alerta de ventisca para la ciudad, la primera vez en nueve años que se emite esta clase de alerta. Los lugares para esquiar en estos sectores también están bajo alerta, después que ocho esquiadores murieron en una avalancha en medio de una tormenta de nieve en el norte de California a comienzos de la semana pasada y una persona más se encuentra desaparecida.

Los gobernadores temen que la combinación de nieve intensa con fuertes vientos cause cortes de energía de numerosos a generalizados y daños a los árboles en toda la región.

Nueva York prohíbe la circulación de vehículos no esenciales

La restricción busca reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y limpieza frente a condiciones de ventisca, baja visibilidad y rápida acumulación de nieve, según un comunicado de la Alcaldía.

Quedan exentos los vehículos de emergencia, transporte público, servicios sanitarios y de suministro de alimentos, combustible y material médico, entre otros considerados esenciales.

Las autoridades aclararon que el metro y los autobuses pueden operar, aunque podrían registrar retrasos o modificaciones en sus servicios dependiendo de la evolución del temporal.

Ventisca y fuertes vientos

En Nueva Inglaterra la acumulación de nieve podría alcanzar los 150 centímetros. Además de la gran cantidad de nieve, el NWS emitió una alerta por ventisca, un fenómeno que combinan vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas, en gran parte de la I 95 y las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.

Los meteorólogos han advertido sobre un periodo de 12 horas de ráfagas de viento de 80 a 112 kilómetros por hora, junto con intensas bandas de nieve capaces que dejar un acumulado de 5 a 10 centímetros por hora.

Marejada ciclónica y vuelos afectados

Los principales aeropuertos de la región ya presentan problemas por la nieve, el rastreador de vuelos Flightaware ha contabilizado hasta el momento al menos 14.000 vuelos afectados por la tormenta entre este domingo y el martes.

También existe una alerta de marejada ciclónica de 60 a 120 centímetros que podría causar inundaciones costeras moderadas y erosión de playas desde la Bahía de Delaware hasta Cape Cod durante los ciclos de mareas altas.