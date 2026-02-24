Ingresado en Tenerife el rey de Noruega por una "infección" durante sus vacaciones

El rey Harald de Noruega ha sido ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Santa Cruz de Tenerife por una infección

Primeras imágenes del rey Carlos III tras su ingreso hospitalario por el cáncer

Compartir







La Casa Real noruega ha informado este martes de que el Rey Harald V de Noruega ha sido ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Santa Cruz de Tenerife por una "infección" y una "deshidratación", si bien se encuentra en "buen estado de salud".

"El médico personal del Rey viajará a Tenerife para asistir al servicio sanitario local. La pareja real se encuentra actualmente en Tenerife de vacaciones de invierno", ha detallado la Casa Real en un breve comunicado publicado en su página web. El primer ministro del país, Jonas Gahr Store, le ha deseado una "pronta recuperación" desde la capital ucraniana, Kiev.

PUEDE INTERESARTE Lo que se sabe del tratamiento que está recibiendo el rey Carlos III contra su cáncer

El príncipe Haakon es el encargado de la regencia de Noruega tras el comunicado de la Corte Real de que el rey Harald V fuese a emprender “un viaje privado”. Después de conocer la noticia de que su destino de este viaje era España, concretamente Tenerife, se ha sabido que está ingresado en el hospital.

"La pareja real se encuentra actualmente en una estancia privada en Tenerife con motivo de sus vacaciones de invierno", agrega. "Se ofrecerá una actualización sobre la salud del Rey durante el miércoles 25 de febrero, después de que el médico personal haya evaluado la situación",

Viajó a Canarias para celebrar su cumpleaños

El rey de Noruega decidió celebrar su cumpleaños por todo lo alto. A sus 89 años quiso viajar hasta las Canarias, concretamente a Tenerife, para disfrutar de unos días de sol y playa. Sin embargo, sus planes se han visto arruinados. Ha tenido que ser ingresado en el hospital por una “infección y deshidratación”, según han confirmado medios como 'Hola!'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ya en uno de sus viajes hace dos años, cuando estaba en Malasia, tuvo que ser ingresado también en un hospital por otra infección. Aunque preocupa en estos instantes el estado de salud del monarca, desde la Corte Real han querido lanzar un mensaje tranquilizador afirmando que está “en buen estado dadas las circunstancias”.

Por el momento, ni los sanitarios de Tenerife ni las autoridades noruegas han especificado más sobre el estado de salud de Harald ni cuánto se alargará su ingreso. Solo han precisado que un médico de su equipo viajará hasta la isla para atender personalmente al rey de Noruega.