El rey Carlos III ha realizado una visita al Midland Metropolitan University Hospital en Smethwick, donde se ha sincerado sobre su situación

Este pasado 3 de septiembre, el rey Carlos III ha retomado sus compromisos oficiales realizando una visita al Midland Metropolitan University Hospital en Smethwick, un moderno complejo sanitario que llevaba años en construcción y que se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos del sistema público de salud británico.

La inauguración del centro ha servido para que el monarca ofreciera una actualización poco habitual sobre su estado de salud en medio del tratamiento oncológico que recibe desde febrero de 2024.

El hospital, situado en West Midlands, está diseñado para atender a cientos de pacientes de la región, y el soberano se ha reunido con profesionales médicos y pacientes. Sin embargo, el momento más llamativo del evento ha sido cuando el monarca se ha sincerado sobre su evolución clínica.

Durante una charla con una paciente de 85 años, Jacqueline Page, que ha compartido con el rey sus propios problemas de salud, el rey ha asegurado: "Las piezas ya no funcionan tan bien cuando pasas de los 70. Esto es lo terrible, como ya estoy descubriendo".

Más tarde, preguntado directamente por su situación, ha declarado: "No estoy demasiado mal", siendo esta una de las pocas veces que él mismo ofrece información sobre su estado físico.

El padre del príncipe Guillermo también ha conversado con Matthew Shinda, otro paciente en tratamiento oncológico que se ha sincerado con el rey sobre los retrasos que tuvo que afrontar para recibir el diagnóstico. "Lo siento mucho, es muy frustrante, pero la mitad del problema es detectarlo a tiempo, ¿no es así? Lo mejor, creo, es que están mejorando cada vez más en el manejo de estas cosas. Pero siempre hay esperanza en el futuro", le ha respondido el monarca, tal y como recogen medios británicos.

El cáncer del rey Carlos III y el tratamiento

El cáncer de Carlos III fue anunciado por el Palacio de Buckingham en febrero de 2024. La enfermedad fue detectada poco después de una intervención por un agrandamiento benigno de próstata, aunque desde el primer momento se aclaró que el tumor no era de origen prostático.

La Casa Real no ha revelado la localización exacta del cáncer, una decisión en línea con la discreción tradicional de la monarquía británica en asuntos médicos.

Desde entonces, el monarca ha seguido un tratamiento oncológico semanal. Aunque su edad -está a punto de cumplir 77 años- y la exigencia del tratamiento han generado preocupación, los informes oficiales han transmitido que la terapia avanza de manera favorable y que la situación es manejable.

Uno de los últimos comunicados de palacio sobre su situación llegó el pasado mes de marzo, cuando Carlos III tuvo que ser ingresado en la London Clinic tras sufrir efectos secundarios temporales derivados del tratamiento. Buckingham lo describió entonces como "un pequeño bache en el camino", y subrayó que el proceso seguía en la dirección correcta. Tras unas horas de observación, recibió el alta y fue visto de buen ánimo, saludando desde su coche a los ciudadanos.

A lo largo de 2025, el rey ha retomado progresivamente sus compromisos oficiales. El pasado mes de julio, durante una visita a Newmarket, aseguró sentirse "mucho mejor" y describió el cáncer como "una de esas cosas" a las que se enfrenta.