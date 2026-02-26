Dimite el presidente del Foro de Davos por sus vínculos con Epstein tras revelarse nuevos archivos

El caso vuelve a poner en el centro del debate las conexiones de figuras influyentes con Epstein

El presidente del Foro Económico Mundial, conocido por organizar la cumbre de Davos, presentó su dimisión tras la publicación de nuevos archivos que revelan su relación con el financiero Jeffrey Epstein. Según esos documentos, el directivo se reunió al menos en tres ocasiones con Epstein y mantuvo intercambios de correos electrónicos y mensajes de móvil con él, incluso después de que el financiero hubiera sido condenado por delitos sexuales.

La revelación ha generado una fuerte presión pública y mediática sobre la institución, que busca ahora contener el impacto reputacional del escándalo. Aunque el ya exdirigente no está acusado de ningún delito, la cercanía con Epstein y la continuidad del contacto tras su condena han sido consideradas incompatibles con el cargo que ocupaba.

El caso vuelve a poner en el centro del debate las conexiones de figuras influyentes con Epstein y el alcance de su red de relaciones en los círculos de poder internacional.