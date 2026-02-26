El actor de 'El Padrino' sugirió en un pódcast que debían "deshacerse" del mandatario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra Robert De Niro al llamarlo "enfermo y demente", después de que el actor de 'El Padrino' pidiera en un pódcast "deshacerse" del mandatario. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump calificó al intérprete de ser "mentalmente inestable" y cuestionó su inteligencia.

La reacción de Trump llegó después de que el actor de 'Taxi Driver' hablara abiertamente y de forma emocional sobre su descontento en torno al gobierno del presidente Trump y pidiera a los estadounidenses hacer algo para quitarle poder en las próximas elecciones intermedias.

"Trump es el enemigo de este país, no nos engañemos", dijo De Niro en el pódcast 'The Best People', de Nicolle Wallace, publicado el pasado lunes. "No nos engañemos. No se irá (del poder). Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos... Tenemos que deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones intermedias", añadió el actor.

La respuesta de Trump no tardó en llegar y en la misma publicación arremetió contra las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes el martes por la noche confrontaron al presidente durante el discurso del Estado de la Unión.

Omar gritó: "Has matado estadounidenses", durante una crítica contra los inmigrantes indocumentados, mientras que Tlaib preguntó por los archivos de Epstein, que quedaron fuera del discurso del presidente.

"Deberían subirse a un barco con el obsesionado con Trump, Robert De Niro, otro enfermo y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo que es realmente CRIMINAL!", escribió Trump contra las congresistas.

"Cuando lo vi romper a llorar anoche, como haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que la loca de Rosie O'Donnell, que ahora mismo está en Irlanda intentando averiguar cómo regresar a nuestro hermoso Estados Unidos" añadió.

De Niro ha mostrado pública y frecuentemente su rechazo a Trump desde su primer mandato 2017-2021, lo que le ha valido insultos del mandatario en diversas ocasiones.

De hecho, el actor, durante el festival de Cannes del año pasado, donde recogió una Palma de Oro honorífica, comentó: "En mi país, estamos luchando con uñas y dientes por la democracia que antes dábamos por sentada. Eso nos afecta a todos los que estamos aquí, porque el arte es el crisol que une a las personas, como esta noche. El arte busca la verdad. El arte abraza la diversidad. Por eso el arte es una amenaza. Por eso somos una amenaza para los autócratas y los fascistas", expresó entonces, tal y como recoge The Hollywood Reporter.

De Niro aprovechó su discurso para protestar ante el hecho de que "el presidente filisteo de Estados Unidos" se hubiese "nombrado a sí mismo director de una de nuestras principales instituciones culturales" refiriéndose al Kennedy Center," y recortase "la financiación y el apoyo a las artes, las humanidades y la educación", además de anunciar "un arancel del 100 % sobre las películas producidas fuera" del país.