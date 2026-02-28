La aerolínea Air Europa ha anunciado la cancelación de vuelos en Tel Aviv para este domingo y lunes

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: Alí Jamenei podría haber muerto en los ataques, según una televisión israelí

Compartir







Algunas compañías aéreas como Iberia, Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways o Wizz Air anuncian la suspensión temporal de vuelos con destino Teherán y Oriente Próximo tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Una ofensiva que ya ha obtenido respuesta del régimen iraní. Qatar ha suspendido todos los vuelos por su espacio aéreo.

“Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales”, indicó a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red. EFE pudo constatar que las conexiones están caídas y que las llamadas telefónicas no funcionan desde poco después del ataque.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes del ataque de Israel y EEUU a Irán y la respuesta iraní

Air Europa cancela sus vuelos para este domingo y lunes

La aerolínea Air Europa ha anunciado la cancelación de vuelos en Tel Aviv para este domingo y lunes por el cierre del espacio aéreo de Israel. La compañía ha expresado que sigue monitorizando de "forma continua" la evolución de la situación en la ciudad y mantiene un contacto constante con las autoridades para evaluar la situación a partir del 3 de marzo.

Air Europa toma esta medida para priorizar "en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación" después de que EEUU e Israel lanzasen un ataque contra Irán y de los primeros contraataques de la república islámica contra territorio israelí. La línea aérea ha decidido flexibilizar su política de cambios para facilitar alternativas a los pasajeros afectados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Swiss suspende sus vuelos hasta el 7 de marzo

La principal compañía aérea suiza, Swiss, filial de la alemana Lufthansa, anunció la suspensión de sus vuelos a la ciudad israelí de Tel Aviv hasta el 7 de marzo y también los dirigidos desde Zúrich a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante este fin de semana. La suspensión afecta a 14 vuelos, según ha asegurado la aerolínea en un comunicado.

El Gobierno suizo ha desaconsejado los viajes a Israel, tras el cierre del espacio aéreo del país y la declaración del estado de emergencia. La compañía francesa Air France anuló este sábado sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad, como medida de precaución.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En el caso de los vuelos a Tel Aviv, la suspensión de los trayectos está ya previsto que se prolongue hasta mañana. Mientras que en el resto afecta solo a los vuelos de hoy. "La compañía sigue de manera constante la evolución de la situación geopolítica de los territorios en los que opera y sobre los que vuelan sus aviones, con el fin de garantizar el máximo nivel de seguridad y protección de los vuelos", detallaron las fuentes.

Turkish Airlines, Emirates y Pegasus toman medidas similares

La aerolínea de bandera turca Turkish Airlines ha anunciado este sábado la cancelación de los vuelos previstos hoy a diez países de Oriente Próximo, una medida que se extenderá hasta el lunes para cinco de ellos. No despegarán aviones a Irán, Irak, Siria, Líbano ni Jordania hasta el lunes 2 de marzo incluido, mientras que los vuelos a Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes y Omán se suspenden inicialmente solo hoy.

La compañía privada Pegasus anunció en su web una medida similar, suspendiendo los vuelos de hoy a Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, Catar y Bahréin, y anulando hasta el lunes incluido los vuelos con destino a Irán, Irak, Jordania y Líbano, medida que se extiende hasta la madrugada del martes.

Los países del Golfo Pérsico cerraron su espacio aéreo después de que Irán atacara bases estadounidenses en toda la península. Emirates, la aerolínea internacional más grande del mundo, suspendió todos sus vuelos hacia y desde Dubái, alegando múltiples cierres del espacio aéreo regional.

"Seguimos de cerca la situación y tomaremos las medidas necesarias", señala Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope y la más grande de África, afirmó que, "debido a la actual situación de seguridad en Oriente Medio", sus vuelos a Amán, Tel Aviv, Dammam y Beirut están cancelados. "Seguimos de cerca la situación y tomaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad y comodidad de nuestros pasajeros y tripulación", recalcó la aerolínea.

"Nos comunicaremos directamente con los clientes afectados y les brindaremos la asistencia necesaria", añadió. Rwanda Air indicó que, "debido a la evolución de la situación en Oriente Medio", sus vuelos a Doha y Dubái han sido suspendidos hasta nuevo aviso.