Javier Zabalza, periodista de 'Informativos Telecinco', ha analizado la ofensiva militar que ha lanzado EEUU e Israel contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: Alí Jamenei podría haber muerto en los ataques, según una televisión israelí

La ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado hoy una escalada de tensión en Oriente Medio con repercusiones internacionales. La operación ha sorprendido al mundo y abre un escenario de incertidumbre en torno a las relaciones entre las principales potencias globales.

Como ha explicado Javier Zabalza, periodista de 'Informativos Telecinco', a María Casado los ataques aéreos y con misiles se han concentrado en instalaciones militares, centros de mando y objetivos asociados al programa militar iraní, incluidos sitios estratégicos en la capital y otras regiones del país.

El objetivo del ataque

"En estos momentos, fuentes militares están diciendo a los periodistas estadounidenses que esto es cuestión de días. Es decir, no estamos ante un escenario de semanas, sino que estamos ante unos días. Y el objetivo parece ser la degradación de las capacidades militares iraníes. En principio, la idea de Donald Trump es atacar para debilitar al régimen iraní y lo que no está claro es lo que va a pasar después. Lo que él ha dicho en su discurso es que una vez debilitado, los iraníes tienen que salir a la calle y tienen que ser ellos los que hagan una especie de revolución", explicaba el periodista durante el informativo.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump explicó que la operación busca debilitar las capacidades militares de Irán, especialmente aquellas relacionadas con su programa nuclear, su industria de misiles y la estructura de mando de sus fuerzas armadas.

“Tenemos por delante una decisión difícil, pero necesaria para la seguridad de nuestro pueblo y del mundo”, afirma Trump, quien ha acusado reiteradamente a Teherán de desarrollar armas nucleares y de apoyar a grupos armados en la región.

Este ataque se produce tras meses de tensiones y negociaciones fallidas, particularmente relacionadas con el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, que según Washington podría permitir la construcción de múltiples bombas nucleares si no se controla.

¿Cuál es la situación en Irán?

Por su parte, las estructuras internas del régimen iraní, fuertemente consolidado desde hace décadas, se presentan hasta ahora como monolíticas, sin fisuras aparentes en su liderazgo.

Como ha detallado Javier Zabalza en 'Informativos Telecinco', "es un régimen monolítico que lleva casi medio siglo en el poder y casi todos esos años, excepto la década de Ruhollah Jomeini, es Alí Jamenei quien ha sido el líder espiritual. Hoy su poder es prácticamente absoluto, controla la Guardia Revolucionaria, los servicios secretos, el aparato de seguridad, la inteligencia e incluso indirecta o directamente controla todos los poderes del Estado. Y además está rodeado de una generación de personas que crecieron militarmente en la guerra con Irak y eso ha creado unos vínculos de fidelidad, de dependencia que es muy difícil romper".

¿Qué pretenden EEUU e Israel?

Este conflicto podría prolongarse varios días o incluso semanas, dependiendo de la respuesta de Teherán y de la resistencia de su estructura política y militar. El presidente iraní y los principales líderes del país son objetivos prioritarios para las fuerzas estadounidenses y aliadas.

Finalmente, el periodista de 'Informativos Telecinco' ha recalcado que "Israel y Estados Unidos quieren especialmente que Irán entregue la media tonelada, los 400 kilos de uranio enriquecido que tiene desde hace un tiempo y con los que podría construir varias bombas nucleares".

Impacto regional y global

Mientras los combates continúan, varios países del Golfo han cerrado su espacio aéreo y se preparan ante posibles impactos colaterales. La crisis ha sacudido los mercados energéticos globales, especialmente por la incertidumbre que rodea al estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte significativa del petróleo mundial.

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Varias naciones europeas han llamado a la calma y al diálogo, lamentando la escalada bélica y abogando por una vía diplomática para evitar una guerra a gran escala.

Además, organizaciones de derechos humanos han expresado alarma por el impacto sobre la población civil, que ya ha sufrido pérdidas en ofensivas anteriores, con informes de decenas de víctimas en ataques sobre infraestructuras civiles.