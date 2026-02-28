Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que el líder supremo Ali Jamenei murió en los ataques contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que Jamenei haya muerto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció los ataques masivos contra Irán pocas horas después de participar en una cena de recaudación de fondos celebrada en su residencia privada de Mar-a-Lago.

Las imágenes difundidas muestran al mandatario en un ambiente distendido, bailando y compartiendo momentos con los asistentes al evento. Vestía una gorra blanca, la misma que utilizó posteriormente durante su intervención pública en la que confirmó la operación militar. Antes de abandonar el salón, Trump se despidió de los invitados con una frase que llamó la atención. “Tenemos que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar”, dijo, en alusión a la inminente decisión que anunciaría poco después.

Las imágenes de Trump y de Netanyahu

La secuencia de los hechos ha generado un fuerte impacto mediático por el contraste entre el tono festivo de la velada y la gravedad del anuncio realizado horas más tarde. La cena tenía como objetivo recaudar fondos para su campaña y reunió a donantes y simpatizantes en un ambiente privado.

Poco después, desde la Casa Blanca, el presidente confirmó el inicio de ataques dirigidos contra objetivos estratégicos en Irán.

En paralelo, este mismo día se difundió otra imagen significativa en el ámbito diplomático. En ella aparece el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manteniendo una conversación telefónica con Trump desde su despacho oficial. Sobre la mesa se aprecia un mapa de la región de Oriente Próximo, junto a una carpeta con documentos y un ejemplar del libro 'Allies at War', dedicado a las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

La fotografía ha sido interpretada como un gesto simbólico en un momento de máxima tensión en la región. La relación entre Washington y Jerusalén ha sido estrecha en materia de defensa y política exterior, especialmente en lo relativo a Irán. Israel considera al régimen iraní una amenaza directa, y en varias ocasiones ha advertido sobre el desarrollo de su programa militar y nuclear.

Los símbolos de la jornada

Hasta el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre el contenido exacto de la conversación entre ambos líderes. Sin embargo, fuentes diplomáticas apuntan a que la coordinación en materia de seguridad fue uno de los ejes centrales del intercambio.

Mientras tanto, las imágenes de la noche anterior en Mar-a-Lago y la conversación posterior entre Trump y Netanyahu se han convertido en símbolos visuales de una jornada que ya forma parte de la actualidad internacional.

Por otro lado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que hay "muchas señales" de que el líder supremo Ali Jamenei murió en los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí en una alocución a la ciudadanía de Israel, en la que ha explicado que el ataque inicial tuvo como objetivo el lugar en el que se encontraba el líder supremo iraní.

Netanyahu ha tachado de "tirano" a Jamenei, acusándole de promover el "terrorismo" por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según ha defendido el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

El ataque de este sábado ha matado a "varios de los principales líderes" de Irán implicados en el programa nuclear, ha asegurado Netanyahu, quien tras una primera jornada que ha señalado como "histórica", ha indicado que Tel Aviv continuará atacando "varios objetivos del régimen".