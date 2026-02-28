El tráfico marítimo está en proceso de suspensión

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: Teherán comienza el cierre del estrecho de Ormuz en represalia

IránLa Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado el comienzo de una operación para cortar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo.

Fuentes de la Marina iraní han asegurado a la cadena panárabe Al Yazira que el tráfico marítimo está en proceso de suspensión a raíz de un aviso previo lanzado en redes sociales por el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO): la detección de una señal de radio en frecuencia VHF, presuntamente emitida por la Guardia Revolucionaria, que avisa a todo el tráfico marítimo del cierre del estrecho.

"Se advierte a los navegantes que las transmisiones o declaraciones de VHF que indiquen el cierre del Estrecho de Ormuz no son legalmente vinculantes ni constituyen una restricción legal a la navegación según el derecho internacional a menos que se implementen y apliquen de conformidad con los marcos legales aplicables", recuerda la UKMTO.

El estrecho de Ormuz es una arteria comercial para el envío de petróleo desde la región de Oriente Próximo e Irán ha amenazado con su bloqueo en represalia a cualquier agresión.

Irán responde a la operación de EEUU e Israel con ataques contra posiciones estadounidenses en la región

Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado esta mañana por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que ha confirmado un fallecido.

La agencia semioficial de noticias iraní Fars informa de ataques contra la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

El Gobierno de Bahréin confirmó en un primer momento el ataque iraní contra un centro de control del contingente naval estadounidense desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe.

"Un centro de servicio de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles", ha indicado la agencia oficial de noticias bahreiní, BNA, en un comunicado. "Instamos al público a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a obtener información de fuentes oficiales", ha añadido.