La historia detrás de la canción 'Flores para Antonio' de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz

Descubre la emocionante historia que hay detrás del tema musical que da nombre a la película documental sobre Antonio Flores

Alba Flores sobre el documental 'Flores para Antonio': "Es un antes y un después en mi vida"

El documental 'Flores para Antonio', liderado por Alba Flores, cuenta con dos nominaciones a los Premios Goya 2026: Mejor Película Documental y Mejor Canción Original, compuesta por Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz.

La cinta, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta, recorre la vida y obra del cantante través de la mirada de su hija. En este viaje que realiza la actriz, la música se convierte en un puente entre el pasado y el presente. Así cobra gran importancia el tema “Flores para Antonio”, que también da título al documental y que esconde una preciosa historia detrás.

Alba Flores vuelve a cantar

A sus 39 años, Alba Flores a vuelto a cantar. Dejo de hacerlo tras la muerte de su padre. que falleció cuando ella tenía solo 8 años. Treinta años después, cuando se lanza a la aventura de querer entender cómo vivió y murió su padre, lo hace como productora creativa y también delante de la cámara. En ese proceso siente que la música es imprescindible para hacer este recorrido que la lleve a lugares que durante años no había podido transitar.

La actriz ha contado en diferentes entrevistas qué pretendía con este documental: “Mi deseo es que la película resulte sanadora y liberadora para toda la familia”, afirma. Y sin duda, que ella haya sido capaz de volver a cantar después de tantos años, es una muestra de cómo 'Flores para Antonio' ha comenzado por ayudar a la actriz a sanar sus propias heridas. Y sin duda, se ha tratado de un acto de valentía, ya que Alba no evita adentrarse en los rincones más oscuros de la vida del famoso músico.

Padre e hija, unidos por la música

Con motivo del estreno de la película, el pasado mes de noviembre, Alba Flores reconocía en una entrevista para la Academia de cine que, de todas las artes, la música es la que más la conecta con su padre. “Creo que en mi familia se considera que la música es la reina de las artes. Está por encima de todo lo demás. Yo llevo más de veinte años trabajando como actriz, le he dedicado mi vida, es mi vocación, pero por encima de eso yo también pienso que la música es la reina”, afirmaba.

Sin embargo, reconoce que no ha sido un camino fácil el que ha tenido que recorrer para componer y cantar el tema “Flores para Antonio”. Por eso se muestra cautelosa ante la posibilidad de seguir cantando hacia afuera y prefiere seguir experimentando en la intimidad antes de dar un siguiente salto en este arte.

La historia detrás de la canción 'Flores para Antonio'

La canción “Flores para Antonio” nace de un recuerdo íntimo de la infancia de Alba Flores. En él se conectan la música, el cine, su niñez y esa memoria que en la que ha buceado para la creación de la película. Se trata de un vídeo doméstico en el que la actriz, siendo una niña, improvisa una canción junto a su padre. Ahora este vídeo, que estuvo guardado durante décadas, forma parte de los recuerdos que se incluyen en la película y es, a la vez, el origen del tema que Alba ha compuesto junto a Silvia Pérez Cruz.

El gran apoyo de Silvia Pérez Cruz

Alba Flores no ha dejado de destacar en ningún momento la importancia que ha tenido Silvia Pérez Cruz en la composición del tema “Flores para Antonio”, no solo por su indiscutible talento musical, sino también por su gran sensibilidad a la hora de acompañar a Alba en este recorrido artístico y vital.

Alba admite que nunca había podido imaginarse componiendo una canción que fuera capaz de convertirse en una respuesta a las compuestas por su padre, a pesar de haberlo deseado siempre. Pero gracias a Silvia Pérez Cruz y a su propia valentía y talento, esa canción es una realidad, y en ella hace un recorrido desde su infancia hasta convertirse en la gran mujer que es hoy. Y nada mejor que hacer esta película para celebrarlo.

Ha contado con la mejor compañía posible para este tema, ya que, además de estar Silvia Pérez Cruz a la guitarra clásica, se han sumado a la canción “Flores para Antonio” Guillermo Furiase a la guitarra eléctrica, y sus tías Lolita y Rosario a los coros, arropando a Alba como solo su familia podía hacerlo.