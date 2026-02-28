Donald Trump anuncia la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de EEUU e Israel

Las autoridades estadounidenses han emitido una alerta mundial para sus ciudadanos en el extranjero

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: Trump anuncia la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de EEUU e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, en el marco de los ataques lanzados junto a Israel este sábado. Las autoridades estadounidenses han emitido una "alerta mundial" para sus ciudadanos en el extranjero como consecuencia del ataque lanzado este sábado contra Irán.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que el ayatolá Alí Jamenei habría muerto durante los ataques. El alto mandatario ha tachado de "tirano" a Jamenei, acusándole de promover el "terrorismo" por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según ha defendido el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

Trump baraja varias "vías de salida" para el ataque conjunto con Israel contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que baraja varias "vías de salida" para el ataque conjunto con Israel contra Irán y planteó que puede "tomar el control de todo" o retirarse "en dos o tres días", como informa Rosa Conde.

"Puedo prolongarlo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: ‘Nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir (sus programas nucleares y de misiles)'", aseguró Trump en una entrevista telefónica con Axios.

El mandatario demostró así no estar cerrado a una sola vía con la que poner fin a la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo conjunto contra objetivos iraníes que inició este sábado. "En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque", vaticinó.

Preguntado por la motivación del operativo, Trump apuntó que la primera razón fue el resultado de las negociaciones nucleares que se llevaron a cabo esta semana en Ginebra. "Los iraníes se acercaron y luego se retiraron, se acercaron y luego se retiraron. De ello deduje que realmente no quieren un acuerdo", afirmó en relación al pacto nuclear que su Gobierno negociaba con Teherán.