Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: primer contraataque iraní y detonaciones en bases estadounidenses de la zona

IránEl Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

Según han indicado a EFE fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán".

La Embajada española está siguiendo de cerca la situación, han añadido las mismas fuentes.

Urtasun habla de un "ataque ilegal" de EEUU a Irán y destaca la importancia de la autonomía europea

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que la ofensiva de Estados Unidos en colaboración con Israel a Irán este sábado es un "ataque ilegal" y defendido la necesidad de que la Unión Europea avance en construir una autonomía política y militar.

"El uso de la fuerza sólo se puede utilizar en casos muy concretos, como es la legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad, y este es un ataque unilateral y, por lo tanto, ilegal a los ojos del derecho internacional", ha explicado Urtasun en una entrevista en Catalunya Ràdio este sábado recogida por Europa Press.

Ante esta situación, el ministro ha señalado que es un escenario en el que la Unión Europea debe "alzar la voz", defender el derecho internacional y su independencia.

"La autonomía militar significa dejar de depender militarmente de Estados Unidos, y eso pasa por la construcción de la defensa europea, que poco a poco se ha ido construyendo pero vamos demasiado poco a poco", ha añadido Urtasun.