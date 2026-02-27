Trump avisa a Irán: "Sería maravilloso que negociaran de buena fe y conciencia, pero no lo están logrando"

Trump avisa a Irán: "Tenemos el mejor ejército del mundo, pero me encanta no usarlo"

Trump especula con una "adquisición amistosa" de Cuba con la colaboración de sus autoridades

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que "no está del todo satisfecho" con la forma en que la parte iraní ha encarado las negociaciones indirectas sobre su programa nuclear. "Sería maravilloso que negociaran de buena fe y con conciencia, pero no lo están logrando", ha expresado.

Sobre un posible ataque, Trump se muestra ambiguo. "Aún no hemos tomado una decisión definitiva. No estamos del todo satisfechos con la forma en que están negociando. No pueden tener armas nucleares y no estamos entusiasmados con la forma en que están negociando; veremos cómo sale todo", ha dicho en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

"Tenemos el mejor ejército del mundo, pero me encanta no usarlo"

El magnate republicano ha insistido además en que "sería mejor" que se pudiese llegar a un acuerdo con Teherán descartando la vía militar. "Tenemos el mejor Ejército del mundo. No hay nada comparable. Me encantaría no usarlo, pero a veces hay que hacerlo. Ya veremos qué pasa", ha dicho.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.