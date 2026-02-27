Reino Unido retira a su personal diplomático de Irán ante la escalada de tensión con EE.UU

Londres evacúa a sus diplomáticos por el deterioro de la seguridad y el riesgo de una escalada militar si fracasan las negociaciones nucleares

El Gobierno británico ha anunciado este viernes la retirada temporal de su personal diplomático en Irán ante la amenaza de un posible ataque estadounidense contra la república islámica si fracasan las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

En la última actualización, el Ministerio de Exteriores confirma que, “dada la situación de seguridad, el personal británico se ha retirado de Irán” y que la Embajada continúa operando en modo remoto.

El Ministerio desaconseja cualquier viaje al país y advierte a sus ciudadanos de que su seguridad podría correr peligro.

Horas antes, China recomendó a sus ciudadanos abandonar Irán “lo antes posible”

En medio del refuerzo del despliegue militar estadounidense en la región. Donald Trump, que inicialmente amenazó con una intervención militar por la represión de protestas en Irán, centró después sus advertencias en el programa nuclear iraní, que Teherán defiende como exclusivamente pacífico.

El programa sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país.

Hasta ahora, Teherán ha mostrado desconfianza a reabrir conversaciones con Washington tras esa ofensiva, que se produjo en pleno proceso diplomático para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el pacto firmado en 2015 quedara vacío tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 por decisión de Trump.