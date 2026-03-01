Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar las lanzaderas de misiles y drones de Irán

Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han publicado este domingo una declaración conjunta en la advierten de que estudian la posibilidad de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.

"Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones", han indicado los tres países europeos en un comunicado.

"Consternación" por los ataques "desproporcionados" con misiles contra países de la región

"Hemos acordado trabajar juntos y con Estados Unidos y los aliados en la región para abordar esta cuestión", han añadido en un texto en el que critican los "ataques iraníes indiscriminados" contra países de la zona, atacados por Irán por acoger bases militares estadounidenses.

Así, han expresado su "consternación" por los ataques "desproporcionados" con misiles contra países de la región, "incluidos algunos que no están implicados en las operaciones iniciales estadounidenses e israelíes".

"Los insensatos ataques de Irán han ido contra nuestros estrechos aliados y amenazan a nuestro personal y a nuestros civiles en toda la región", han denunciado, motivo por el que piden a Irán "parar estos ataques de inmediato".