Londres denuncia que misiles iraníes fueron disparados hacia sus bases en Chipre

LondresEl ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha confirmado este domingo que el Ejército británico identificó dos misiles iraníes disparados "en dirección" a sus bases en Chipre si bien ha descartado por ahora que se haya tratado de un ataque.

"Estamos bastante seguros de que no apuntaban a nuestras bases", ha declarado Healey en una entrevista con Sky News. Reino Unido cuenta, cabe recordar, dos bases en la isla.

La escalada regional "es una amenaza muy real y creciente"

Healey, sin embargo, ha declarado que el incidente es una señal de que la escalada regional tras los ataques de EEUU e Israel y los contraataques iraníes "es una amenaza muy real y creciente".

Como ejemplo, Healey ha indicado que parte de los misiles iraníes disparados contra bases de EEUU en Bahréin, como parte de su contraataque, acabaron impactando a pocos metros de militares británicos destacados en el país.