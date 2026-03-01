Emilio Álvarez, preparador español de porteros del Persepolis FC iraní, y varios futbolistas intentan salir del país a través de la frontera norte hacia Turquía

TeheránEmilio Álvarez, preparador español de porteros del Persepolis FC iraní, ha confirmado a EFE este domingo que tanto él como los integrantes de cuerpos técnicos y jugadores extranjeros de varios clubes de la Liga iraní intentan salir del país a través de la frontera norte hacia Turquía.

Otros, como Antonio Adán, exjugador del Real Madrid y ahora en las filas del Esteghlal FC, pudieron salir este sábado de Teherán antes de cerrarse el espacio aéreo y ya se encuentra en Madrid. Emilio Álvarez, exentrenador de porteros del Valencia, Atlético de Madrid, Real Madrid o Manchester United, entre otros clubes, fichó por el Persépolis iraní el pasado mes julio.

Las recomendaciones de Exteriores

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó este sábado a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) convocó este sábado el gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a los profesionales de este deporte que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico.

De esta manera, se ha habilitado un canal de comunicación para recibir y atender todas las necesidades que puedan tener entrenadores, jugadores, técnicos y demás profesionales del fútbol, así como sus familias ( internacional@rfef.es ).

Al mismo tiempo, ha informado la federación, se han puesto en contacto con las embajadas de España en estos países para ofrecer todo el apoyo posible a los y las profesionales del ámbito del fútbol que acudan a las mismas.

Paralelamente, la RFEF mantiene una comunicación permanente con las federaciones de fútbol de los Estados que se encuentran en el área de conflicto.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Hay al menos 201 muertos y 747 heridos en Irán, según ha confirmado un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA.