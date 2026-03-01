El Ejército iraní ha anunciado que ha lanzado un nuevo ataque contra las bases estadounidenses en algunos de los países

Ataque de EEUU e Israel a Irán: el ejército israelí anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

Compartir







IránEl secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que devolverán el golpe a Estados Unidos e Israel por haber matado al ayatolá Ali Jameneí: "Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", advirtió.

Poco después de esta amenaza, el Ejército iraní ha anunciado que ha lanzado un nuevo ataque contra las bases estadounidenses en algunos de los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí.

“Hace unos minutos, los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán bombardearon con éxito y en varias etapas, las bases estadounidenses en los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí“, señala un comunicado de la institución militar.

“Todos los centros militares enemigos en la región estarán al alcance de los aviones de combate de la Fuerza Aérea”, advierte el comunicado del Ejército persa.

El comunicado no concreta los posibles daños que han causado estas acciones militares, que han provocado el cierre del espacio aéreo en esta zona, en la que se encuentran algunos de los hubs aeroportuarios más importantes del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Revolucionaria anuncia ataques a bases de EE.UU.

Horas antes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciaba ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, después prometer vengar la muerte del ayatolá Ali Jameneí por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Según publicó en su cuenta en X Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria, además de las 27 bases de Estados Unidos, sin precisar cuáles, los ataques también se dirigieron contra objetivos militares en Israel, entre ellos en Tel Aviv.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mientras, el Ejército israelí informó en un comunicado de una nueva oleada de misiles contra Israel y pidió a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles.