Núñez Feijóo acusa a Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por intereses electorales

Núñez Feijóo pide a Pedro Sánchez que preserve la relación con EE.UU. al margen de las "discrepancias" que se puedan tener con el presidente estadounidense, Donald Trump

Las reacciones a la guerra de EEUU e Israel contra Irán, del discurso de Pedro Sánchez a la respuesta de Núñez Feijóo

Compartir







El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles en Bilbao al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ir contra la seguridad de España" por su posicionamiento contra el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, que atribuye a sus intereses electorales.

Feijóo se ha referido a este asunto en una conferencia pronunciada en el Fórum Europa en Bilbao, donde ha afirmado que España "tiene que situarse junto a sus aliados", porque de lo contrario se queda "sin marco operativo", al tiempo que ha pedido a la UE y a EE.UU. que no confundan "el gobierno en precario" de España con el conjunto de sus ciudadanos.

Preservar la relación con EE.UU.

El presidente del PP ha añadido que España debe preservar la relación con EE.UU. al margen de las "discrepancias" que se puedan tener con el presidente estadounidense, Donald Trump.

PUEDE INTERESARTE La OCU calcula que el precio del combustible suba entre 8 y 10 céntimos por el conflicto en Irán

Dicha relación ha de preservarse, ha abundado, "como socios del la UE. "No podemos salirnos del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o políticos del presidente del Gobierno", ha agregado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A su juicio, la política exterior "tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente del turno", por lo que Pedro Sánchez debería "defender los intereses generales de España".

Ha insistido en que Sánchez no puede utilizar su interés político "para ir contra la seguridad de España y el posicionamiento de España en el mundo", tras lo que ha argumentado que el presidente pretende arrebatar votos a la izquierda radical.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Hoy España es menos segura, menos estable y tiene menos protagonismo en la política exterior, europea y mundial", ha lamentado.

Tras recordar que EE.UU. es uno de los principales inversores en España y ha sido clave para la defensa de la frontera sur, ha tachado de "irresponsable" enemistarse con el presidente Trump por una cuestión puntual.

Ha admitido que EE.UU. no puede sancionar a España porque pertenece a la UE, que ejerce de "escudo", al tiempo que ha criticado que el Gobierno, "desde esa atalaya", ofende al país americano y también a sus socios europeos.

Feijóo ha abogado por no "contemporizar" con el régimen iraní, al que ha acusado de "masacrar" a sus propios ciudadanos. "Ningún demócrata puede negar esta realidad, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor".