Esperanza Calvo 04 MAR 2026 - 17:15h.

Portavoces militares de EEUU e Israel informan de 2000 objetivos alcanzados y un millar de víctimas por los ataques a Irán

Todo sobre los ataques de EEUU e Israel a Irán y las consecuencias de los bombardeos

El conflicto bélico entre EEUU, Israel e Irán entra en su quinta jornada con Donald Trump y Benjamin Netanyahu centrados en desmantelar la estructura policial y represiva del régimen de los ayatolás con el objetivo puesto en facilitar una posible revuelta de la ciudadanía contra los restos del Gobierno iraní.

En estas cien primeras horas de guerra, un portavoz del Ejército de Estados Unidos asegura que dos mil objetivos han sido alcanzados causando numerosas víctimas, algunas de ellas civiles inocentes masacrados por los bombardeos, lo que deja una cifra de víctimas que supera el millar.

Buque iraní hundido

Pero los objetivos no solo son terrestres. También hay 17 barcos de la Armada iraní alcanzados por las bombas. Uno de ellos ha resultado hundido por un submarino estadounidense frente a las costas de Sri Lanka, con 180 marineros a bordo. 78 han podido ser rescatados, 102 están desaparecidos.

La presión militar de Estados Unidos e Israel con su evidente supremacía bélica no ha logrado por el momento anular al Ejército iraní que mantiene su capacidad para devolver los golpes. Sus drones siguen saturando las defensas antiaéreas del Golfo lo que les ha permitido alcanzar por segunda vez una de las principales refinerías de Arabia Saudí. Tampoco ha dejado de bombardear Israel, e incluso se ha atrevido a violar el espacio aéreo de la OTAN lanzando un misil contra Turquía que ha sido derribado.

Todo mientras se conocían las identidades de los seis soldados estadounidenses muertos en el ataque iraní a una base militar de Kuwait.