Los requisitos que debería cumplir Donald Trump para decretar un embargo comercial a España

¿Puede Donald Trump cumplir su amenaza a decretar un embargo comercial a España?
Donald Trump puede decretar un embargo comercial a España pero necesita cumplir con ciertos requisitos que no se dan en el caso de nuestro país. Informativos Telecinco
La tensión diplomática entre Estados Unidos y España ha escalado aún más tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez de permitir el uso de las bases norteamericanas en suelo español para atacar a Irán. La decisión ha encolerizado a Donald Trump que ha amenazado a España con un embargo. Pero, ¿puede llegar el presidente norteamericano a dar luz a esta medida tan extrema?

No es la primera vez que un inquilino de la Casa Blanca decreta embargos contra países que considera hostiles a sus intereses. Así ha pasado históricamente con Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Rusia o, recientemente, con Venezuela, a los que ha intentado asfixiar comercial y económicamente.

Los dos requisitos que no se pueden aplicar a España

Aunque la amenaza ha generado un fuerte impacto mediático, lo cierto es que la legislación estadounidense otorga capacidad real al presidente para ejecutar un embargo de este tipo, aunque lo hace obligándole a justificarlo con requisitos muy estrictos

Y es que, el presidente de Estados Unidos dispone de amplios poderes ejecutivos en materia de política exterior, incluidos los relacionados con sanciones económicas. Sin embargo, estos poderes no son ilimitados. Para decretar un embargo total o parcial, debe apoyarse en leyes que exigen justificar la medida bajo uno de estos dos supuestos:

Violaciones graves de derechos humanos, algo que se considera inviable en el caso de España, clasificada como democracia plena por el Índice de Democracia de The Economist, una de las referencias internacionales más reconocidas.

Amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, un argumento más utilizado históricamente para sanciones y embargos, pero que sería extremadamente difícil sostener que España —aliado de la OTAN y socio estratégico— constituye una amenaza. 

