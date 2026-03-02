Margarita Robles ha confirmado este lunes que los más de 1.000 militares desplegados en la región de Oriente Próximo

Así logró Israel acabar con Alí Jamenei: una operación que duró 60 segundos después de meses de control de la CIA

Compartir







Estados Unidos ha decidido llevarse 11 aviones cisterna, que estaban en las bases de Morón y de Rota, han sido reubicados en otras bases europeas. Desde allí saldrán para apoyar las maniobras de guerra contra Irán. Según el Gobierno español, esas maniobras no cuentan con respaldo internacional, se están llevando a cabo de forma unilateral y por eso, dicen, que no pueden hacer uso de las bases.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que los más de 1.000 militares desplegados en la región de Oriente Próximo están bien, pero ha matizado que su departamento monitoriza la "difícil" situación allí de forma "permanente".

En una visita la Escuela Militar de Helicópteros-Ala 78, ubicada en la Base Aérea de Armilla (Granada), Robles ha puntualizado que las tropas desplegadas en Líbano, Irak y Turquía están tomando "todas las medidas de prevención y seguridad" en el marco de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado bombardeos por parte de Teherán.

Trump cree que esta ofensiva militar podría durar cuatro semanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo que la ofensiva militar contra Irán iniciada el sábado junto con Israel podría durar cuatro semanas. "Calculamos que durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas… o incluso menos", señaló.

Así, hizo un llamamiento a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de la inmunidad o de lo contrario afrontará una muerte segura: "Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura".