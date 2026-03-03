Fuentes de Moncloa replican a Trump que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos"

La guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo: el Gobierno insta a Trump a respetar la legalidad si quiere revisar su relación con España

Compartir







Donald Trump ha estallado hoy contra España a la que considera un "aliado terrible", y contra su presidente, Pedro Sánchez, al que cre un "mal líder", por su negativa a facilitar sus bases en el conflicto contra Irán. Y ha amenazado a España en unas declaraciones sin precedentes, con acabar con todas las relaciones comerciales con nuestro país. Ha ido más allá al decir que no quiere saber nada de España y que si quiere usar las bases, volará hasta aquí y nadie se lo impedirá.

El Gobierno español, que ha hecho bandera de sus enfrentamientos contra Trump, ha contestado al presidente de EEUU asegurando que si quiere suspender el comercio con España debe respetar a las empresas privadas y los acuerdos sellados con el conjunto de la Unión Europea.

España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos"

Fuentes de Moncloa replican a Trump que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos" y también para "ayudar a los sectores que se puedan ver afectados y diversificar las cadenas de suministro". "Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU", señalan.

Yolanda Díaz: ·"España no acepta chantajes de un país agresor"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha replicado también al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que "España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor. Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional", ha escrito en la red social 'Bluesky'.

Ernest Urtasun califica las palabras de Trump de "bravuconas"

Previamente el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado las palabras "bravuconas" y "amenazas" de Trump contra España tienen poco recorrido y ha garantizado que España va a ejercer su soberanía en materia de defensa y seguridad, que consiste en no participar en el ataque "ilegal" a Irán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sira Rego, "orgullosa" de que España se enfrente a la "guerra imperialista" de EEUU

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado "orgullosa" de que España se oponga a esta "guerra imperialista" de EEUU y deniegue el uso de bases militares en suelo nacional para los aviones americanos al ser preguntada por Europa Press momentos antes de la clausura las jornadas 'Presentación del Estudio: Juventudes, Salud Mental y Entorno Digital en Iberoamérica'.

Pablo Bustinduy: "A ver ahora quiénes son los patriotas"

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha cuestionado "a ver ahora quiénes son los patriotas", en velada alusión a la oposición, y ha publicado en redes el artículo primero de la Constitución, que indica que la soberanía de España radica en su pueblo, del que emanan los poderes del Estado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otros dirigentes del socio minoritario del Ejecutivo se han referido a esta polémica como el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, tras proclamar que "España es hoy un ejemplo para el mundo" y que "basta con ver quién ladra contra su soberanía", en clara alusión a Trump. "El Gobierno de coalición se ha plantado en defensa de la paz y del derecho internacional como ningún otro antes en nuestro país. Seguiremos trabajando, porque claro que se puede ir más allá", ha enfatizado mediante un mensaje en la red social 'X'.

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha exclamado que PP y Vox "tienen que elegir" tras esta advertencia de Trump si están "con España o con el que la amenaza". "Soberanía o vasallaje", ha zanjado.