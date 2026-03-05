Donald Trump ha vuelto a señalar al Gobierno de Pedro Sánchez: "Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor"

Trump y Sánchez: crónica de un enfrentamiento que no cesa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisando de represalias.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", ha apuntado el presidente estadounidense en una entrevista por teléfono con el diario 'New York Post', en la que ha vuelto otra vez ha mostrar su "decepción" con Reino Unido, a raíz de su postura inicial de oponerse al uso de sus bases militares para lanzar ataques contra Irán.

Trump ha afirmado que España está siendo "muy hostil" hacia la OTAN y ha afeado que haya sido "el único país" en situarse en contra de gastar el 5% del PIB en defensa. "Son muy hostiles con todos (...) No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco", ha avisado en otro mensaje que sugiere represalias contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La posición del Gobierno español

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, ha resumido la posición del Ejecutivo ante el conflicto bélico provocado por EE.UU. e Israel contra Irán se resume "en cuatro palabras" con "no a la guerra", el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003. De esta manera, ha respondido el líder español a las amenazas de represalias comerciales de Donald Trump ante la negativa del Gobierno de que usara nuestras bases de Rota y Morón en sus operaciones contra territorio iraní.

Sánchez se ha referido a aquel conflicto "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global" pero que "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.