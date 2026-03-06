El presidente estadounidense ha recibido al Inter de Miami y después un grupo de líderes religiosos ha rezado por él, Estados Unidos y sus tropas

Mientras las bombas siguen cayendo en Oriente Medio y la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán continúan, Donald Trump ha dejado por un momento la escalada bélica para participar de una celebración en la Casa Blanca por el título liguero del Inter de Miami de Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y compañía. El mandatario estadounidense, que ha posado también con una camiseta del club con el dorsal 47 (en alusión a que es el presidente 47 de EEUU) y su nombre, ha dejado también otra curiosa estampa cuando, en otro acto distinto, ha convertido el despacho oval en toda una homilía de un grupo de religiosos que han rezado por él, por la nación y por las tropas.

En el primer encuentro simbólico, el magnate republicano ha posado sonriente con el conjunto de jugadores del club de la MLS (la Major League Soccer, primera división de fútbol estadounidense), comandado en el banquillo por otro ex del Barcelona como Javier Mascherano, presidido por un ex del Real Madrid y con Leo Messi como principal estrella.

Con el argentino precisamente ha intercambiado sonrisas, recibiendo también de su mano un balón firmado en otro gesto simbólico.

Pese a que la ocasión tenía que ver con el título de campeones de liga del Inter de Miami, no obstante, el presidente ha comenzado el acto comentando las últimas actuaciones en la guerra de Irán y los avances en su misión para hacer caer al régimen cubano.

En lo relativo a los futbolistas, Trump señalaba al “privilegio que ningún presidente de Estados Unidos ha tenido”, como ha sido “dar la bienvenida a la Casa Blanca a Leo Messi", con el que ha comparado comparándolo con Pelé.

"Vi jugar a Pelé, todo empezó con Pelé. ¿Quién es mejor, Pelé o Messi? Estoy de acuerdo, creo que Messi es mejor, pero Pelé era muy bueno", ha dicho.

También ha comparado al '10' argentino con Cristiano Ronaldo, a quien también recibió hace poco. "Grandes campeones, deportistas, gente que ama lo que hace y lo hace bien". "Es un honor para todos en la Casa Blanca tenerte aquí", ha dicho, repasando el camino de Inter Miami hasta la primera liga de su historia.

La homilía improvisada en la Casa Blanca

Por otro lado, otra imagen que ha dado la vuelta al mundo por llamativa ha sido la del instante en que el despacho oval de la Casa Blanca se ha convertido en una improvisada homilía. En ella, un grupo de líderes religiosos ha rezado por Estados Unidos, sus tropas y su presidente.

En ese particular instante, los jóvenes pastores han apoyado sus manos sorbe el presidente pidiendo sabiduría, protección y fortaleza para él.