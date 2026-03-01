Irán ha confirmado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí

Ataque de EEUU e Israel a Irán: el ejército israelí anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

IránIrán ha confirmado este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y ha prometido venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EE. UU. e Israel, que anunciaron a su vez más ataques contra el país persa.

"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (….) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", dijo la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

Irán promete un "castigo duro"

El cuerpo militar de élite dijo después de confirmar la muerte del clérigo, de 86 años, que la nación iraní se vengará y que "no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”.

"Invitamos a todos los sectores de la sociedad a demostrar su unidad nacional y cohesión con una participación entusiasta en la defensa nacional, mostrándole al mundo y a los malvados terroristas de esta nación su solidaridad", agregó el cuerpo militar.

Por su parte, visiblemente emocionado, un presentador de la televisión estatal anunciaba al país la muerte de Jamenei y la declaración de 40 días de luto.

Otros altos mandos muertos

La ofensiva estadounidense e israelí, que comenzó a primera hora de la mañana del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), también se ha cobrado la vida de otros altos mandos de la cúpula militar iraní.

Según informó la televisión estatal Press TV, en los bombardeos del sábado murieron e comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

Por su parte, la agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, reportó la muerte de la hija, el yerno, la nuera y el nieto del líder supremo.

¿Quién asumirá el poder en Irán?

Tras los anuncios de los fallecimientos, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirá el liderazgo del país tras la muerte de Jameneí.

Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición”, informó la agencia estatal IRNA.

El Consejo de los Guardianes está formado por seis juristas y seis clérigos y tiene como función aprobar o vetar las leyes que se aprueban en el Parlamento y a los aspirantes políticos.