Al menos tres personas han muerto, incluida una niña pequeña, y tres personas más han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido este lunes durante un partido de hockey en Pawtucket, en el estado norteamericano de Rhode Island, cerca de Boston.

El Ayuntamiento de Pawtucket ha confirmado la muerte de estas dos personas durante un partido de la liga de Secundaria que se jugaba en el Dennis M. Lynch Arena, informa la televisión local WJAR, filial de la CBS. Los heridos se encuentran ya hospitalizados y su estado es crítico.

La persona responsable de efectuar los disparos está muerta, con lo que serían tres en total los fallecidos, según el Ayuntamiento, que asegura que la Policía no está buscando a ningún sospechoso más. La jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, ha explicado que el incidente tuvo su origen en una disputa familiar, aunque continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.

"Parece que son hechos intencionados, posiblemente una disputa familiar. No podemos publicar los nombres de las víctimas evidentemente porque queremos hablar con la familia, asegurarnos de que la familia es consciente de lo que ha pasado antes de publicar ninguna información", ha declarado Goncalves. Hace apenas dos meses un individuo mató a tiros a dos personas e hirió a otras nueve en la Universidad de Brown, situada en la vecina ciudad de Providence.