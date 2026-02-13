Los rostros de las víctimas del tiroteo masivo en Canadá: Ethan se salvó, pero su hermana Kylie no

Los rostros del tiroteo masivo en Canadá empiezan a salir a la luz: las historias son terribles.

Jesse Van Rootselaar, la autora del tiroteo masivo en una escuela de Canadá: una antigua alumna de 18 años con antecedentes de salud mental

Compartir







Los rostros del tiroteo masivo en Canadá empiezan a salir a la luz. La historias son terribles, ya que las víctimas van de los 11 a los 35 años, pero la gran mayoría de los nueve fallecidos son muy jóvenes., Vidas truncadas en sus inicios.

Kylie May, de 12 años

Entre los testimonios desgarra el de Desirae Pisarski, que se enteró del tiroteo en la escuela por la tarde. Sus dos hijos estaban en ella. El miedo la invadió, como no podía ser de otra forma. En principio llegaron buenas noticias, Ethan, su hijo mayor, estaba a salvo. Pero seguía sin noticias de su pequeña Kylie May, de 12 años. Al final las que llegaron fueron las peores: la joven era una de las fallecidas.

“Kylie tenía solo 12 años y se estaba convirtiendo en una jovencita increíble. Tenía un corazón enorme y era una niña tan dulce, cariñosa y atenta que iluminaba el camino dondequiera que iba”, escribió Pisarski. “Ahora estás en paz, princesa”.

Ticaria Lampert, 12 años

La mejor amiga de Kylie también murió en el tiroteo. Se llamaba Ticaria “Tiki” Lampert. Su familia la describe como “una niña cariñosa, valiente, divertida y única”, en una campaña de GoFundMe creada para ayudar a cubrir los gastos del funeral. Ticaria era la mejor amiga de Kylie May Smith, y su madre reconoció en medio del dolor que las dos niñas de 12 años serían “las mejores amigas para siempre en el cielo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Abel Mwansa Jr

Bwalya Chisanga, la madre de Abel Mwansa Jr, recuerda también a su pequeño. “"No puedo soportar este dolor. Por la mañana mi hijo fue a la escuela alrededor de las 8:20 am. La última palabra que me dijo fue "dile a papá que venga a recogerme a la iglesia cuando regrese del trabajo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Si tuviera el poder de dar vida, te habría devuelto la vida junto con otros que murieron junto a ti”, escribió en Facebook el padre del niño, Abel Mwansa Sr. “Pero, hijo, mi poder es limitado, y ver a tu hijo asesinado a esta edad es desgarrador. Vi un futuro brillante, un líder, un ingeniero, también un científico en ti, porque te encantaba hacer experimentos con explicaciones”, recuerda un desolado padre.

Si tuviera el poder de dar vida, te habría devuelto la vida junto con otros que murieron junto a ti telecinco.es

Ezekiel Schofield, de 13 años

Ezekiel Schofield, de 13 años, también fue otra de las víctimas del tiroteo. El niño era delantero del equipo de hockey U-15 Tumbler Ridge Raptors. El abuelo del niño, Peter Schofield señalaba que "hemos recibido noticias de muchos queridos amigos y familiares, tanto cercanos como lejanos, y estamos increíblemente agradecidos por las muestras de cariño y sinceras condolencias durante este momento devastador. Sus mensajes, oraciones y apoyo significan más para nosotros de lo que las palabras pueden expresar".

“Nos sentimos completamente destrozados”, añadió el abuelo afligido. “Todo parece tan surrealista. Las lágrimas no paran de brotar. Tantas vidas jóvenes se acabaron innecesariamente. Estamos destrozados no solo por Eziekiel, sino por cada familia afectada por esta tragedia”.

Zoey Benoit, 12

La familia de Zoe, otra de las pequeñas asesinadas la recordará siempre como un ser "resistente, vibrante, inteligente, cariñosa y la niña más fuerte que puedas conocer".

“Su presencia nos hacía reír y sonreír muchísimo”, ha recordado su familia como su gran virtud. “Le encantaba pasar tiempo con su familia, donde podía demostrar su cariño. Nuestra familia está devastada por esta pérdida, pero atesoraremos sus recuerdos con nosotros para siempre. Siempre la amaremos y jamás la olvidaremos”.

Una maestra de 39 años también se encuentra entre los fallecidos, según informó la policía el miércoles. Ella y otras dos niñas aún no han sido identificadas públicamente.

El asesino que sembró de muerte en el colegio y que también era muy joven, solo tenía 18 años se llamaba Jesse y se suicidó. Tenía problemas de salud mental y había comenzado su transición a mujer hace unos seis años. La policía confirmó que la madre de Van Rootselaar, Jennifer Jacobs, y su hermanastro, Emmett Jacobs, de solo 11 años, también habían sido asesinados en una residencia en Tumbler Ridge antes de que ocurrieran los tiroteos en la escuela, según People.

En vilo también se encuentra todo un país por la evolución de Maya Gebala, de 12 años , quien se sometió a una cirugía de emergencia por heridas de bala en la cabeza y el cuello y está siendo tratada en un hospital de Vancouver. Los padres no pierden la esperanza de que sobreviva aunque los médicos reconocen que el pronóstico era muy complejo."Si logra salir adelante, será un milagro",

Una organización local sin fines de lucro en Tumbler Ridge, la Fundación Johnny Malcolm, ha establecido un sitio central para dirigir a los posibles donantes a las diversas campañas de recaudación de fondos. El Consejo Asesor de Padres de Tumbler Ridge y la Cooperativa de Crédito Lake View también han creado una cuenta de donaciones que distribuirá los fondos recaudados a las personas de la comunidad más afectadas por el tiroteo, informa el diario The Star.