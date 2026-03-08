Israel e Irán continúan el intercambio de ataques a puntos vitales de infraestructuras

Aviones israelíes han atacado esta pasada noche depósitos de petróleo iraníes en las áreas de Kuhak y Shahran de Teherán

Pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticara a primera hora del sábado una posible expansión de los bombardeos contra Irán, aviones de combate norteamericanos e iraníes han dedicado esta madrugada a concentrar sus ataques en puntos vitales de la infraestructura iraní como son sus depósitos de combustible y sus plantas desalinizadoras, claves para el suministro de energía y agua potable a decenas de poblaciones.

"Estados Unidos ha cometido un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm. El ataque ha interrumpido el suministro de agua en 30 poblaciones", condenó el sábado por la tarde el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en el prolegómeno de una serie de ataques contra los depósitos de combustible del país.

Ataques a depósitos de petróleo

Aviones israelíes han atacado esta pasada noche depósitos de petróleo iraníes en las áreas de Kuhak y Shahran de Teherán, así como en la cercana ciudad de Karaj, ha informado la agencia de noticias semioficial iraní Fars, mientras fuentes oficiales israelíes confirmaban a la cadena CNN el comienzo de una "nueva fase de la guerra" con los bombardeos a estas instalaciones.

En Isfahán, varias plantas manufactureras han registrado graves daños materiales por los bombardeos aviones de combate estadounidenses e Israelíes contra las ciudades de la provincia, han confirmado igualmente las fuerzas de seguridad iraníes a la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

El Ejército israelí, poco después, describió esta serie de ataques que como un "ataque significativo que constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", declararon las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.