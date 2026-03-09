El ataque a la escuela de Irán podría haber sido un "error de identificación del objetivo" por parte de EEUU

Compartir







Un video que ha publicado la agencia estatal de noticias iraní, muestra un misil estadounidense impactando contra una escuela de niñas en el sur de Teherán . 'The New York Times' ha publicado que podría haber sido un "error de identificación del objetivo" por parte de EEUU. El presidente estadounidense ha negado esta posibilidad asegurando que el que se "equivoca es Irán".

En el Pentágono, siguen investigando, y ven probable la responsabilidad de Estados Unidos en la masacre de este colegio femenino el día uno de la guerra en el que murieron 168 personas, la mayoría menores. Donald Trump, sin embargo, al ser preguntado ha señalado sin pestañear a Irán, como responsable del ataque, que podría ser un crimen de guerra, según la ONU.

Un análisis de imágenes satelitales revela múltiples ataques y marcas de quemaduras alrededor de la escuela, en Teherán, lo que sugiere que el edificio fue alcanzado en más de una ocasión, en un ataque ocurrido el sábado 28 de febrero, en los primeros realizados por las fuerzas conjuntas de EEUU e Israel.

En las últimas horas cada vez son más los indicios que confirman la teoria de que los misiles que bombardearon la escuela de iran, pertenecen a Estados Unidos. El video que ha publicado la agencia estatal de noticias iraní, así lo demuestra, aunque Trump y su secretario de Guerra no se dan por enterado.

Trump acusa a Irán de la matanza en la escuela de niñas

Al ser interpelado, Pete Hethset, matiza el asunto asegurando que se está investigando. Es decir que ni acepta, ni desmiente. En lo que Trump y su secretario de guerra se ponen de acuerdo es señalar al régimen de Teherán como el único que mata civiles. Así que Trump sentencia: "que los iraníes son muy imprecisos con sus armas. Lo Hizo Irán".

El caso es que la investigación a cargo de militares estadounidenses sigue abierta y que por lo tanto todavía no hay una conclusión. La matanza de 168 iraníes, la mayoría niñas, asunto no es el único episodio que puede resultar incómodo a un Trump que ha roto su promesa de no meter a su país en nuevas guerras y que en estos días ha ofrecido distintas justificaciones, a veces contradictorias, sobre la ofensiva contra Irán. A pesar de que da por descontado un cambio de régimen, un informe de la Inteligencia Estadoundiense lo ve poco probable, y apunta a la fortaleza del mandos militar y clerical en Irán. Todo esto hace prever que el conflicto, iniciado por Trump, contra la opinión de sus servicios secretos, va para largo.