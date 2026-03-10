Las autoridades de Estados Unidos han informado de que registran un antiguo rancho de Epstein en Nuevo México

Las autoridades del estado estadounidense de Nuevo México han llevado a cabo una serie de registros en un antiguo rancho que perteneció al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y en el que presuntamente se podrían haber cometido abusos en el marco de la trama de pedofilia liderada por el magnate.

"Esta búsqueda forma parte de la investigación criminal anunciada por el Departamento de Justicia de Nuevo México el 19 de febrero sobre las acusaciones de actividades ilegales realizadas en el rancho de Epstein antes de su muerte en 2019", ha detallado el Departamento de Justicia de Nuevo México en un comunicado.

En este sentido, han expresado su agradecimiento a los "actuales propietarios" del rancho por permitir los registros, así como a su personal debido a su "profesionalismo". "Instamos al público a mantenerse alejado del área", ha señalado, pidiendo además que no se lleven a cabo actividades por parte de drones en la zona que puedan "interferir con la operación policial en curso".

'Rancho Zorro'

Epstein compró el llamado 'Rancho Zorro', ubicado en Stanley, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe, por parte del exgobernador demócrata Bruce King. La propiedad fue vendida en 2023 a la familia del exsenador republicano Don Huffines.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ordenó recientemente la reapertura de la investigación criminal estatal sobre la citada propiedad después de que el caso se cerrara en 2019 a petición de los fiscales federales, según ha recogido la cadena CNN.

Entre los miles de documentos hechos públicos por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso Epstein figura un correo electrónico en el que se dice que, en algún lugar del rancho, "dos chicas extranjeras fueron enterradas por órdenes de Jeffrey y Madam G", en alusión a Ghislaine Maxwell, cómplice del líder de la trama y condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores.