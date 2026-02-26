El Ministerio de Defensa británico investiga si Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas para aterrizar en Reino Unido

Dimite el presidente del Foro de Davos por sus vínculos con Jeffrey Epstein tras revelarse nuevos archivos

El Ministerio de Defensa británico ha anunciado este jueves que ha empezado a investigar si el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas para aterrizar durante sus numerosas visitas a Reino Unido.

El ministro de Defensa, John Healey, ha ordenado recabar información, en su mayoría registros y correos electrónicos, para determinar si Epstein aterrizó su avión privado en algún momento en bases aéreas militares, según ha recogido la cadena BBC.

Esto se produce después de que el ex primer ministro Gordon Brown pidiera una investigación policial para averiguar si el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, detenido por sus vínculos con Epstein, utilizó bases militares para reunirse con el magnate.

Los vuelos han sido polémica en muchas ocasiones

Los vuelos con origen y destino en Reino Unido han sido objeto de polémica en reiteradas ocasiones, especialmente después de que la cadena BBC revelara que alrededor de 90 vuelos registrados entre los años 90 y 2018 estaban conectados con la red de trata de Epstein.

La citada cadena también recogió una denuncia de una segunda mujer que aseguró haber sido enviada a Reino Unido por Epstein para mantener un encuentro sexual con Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra.

Virginia Giuffre, que se quitó la vida en abril de 2025, alegó que fue traficada por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell para tener relaciones sexuales con el ahora expríncipe Andrés en tres ocasiones a principios de la década de los 2000, cuando ella tenía 17 años. La mujer denunció que uno de estos abusos ocurrió en Londres.