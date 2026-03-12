Zoe Armenteros 12 MAR 2026 - 11:39h.

Los zapatos que gustan a Trump son fabricados en Estados Unidos y cuestan en su modelo más económico 125 euros

Trump, de 79 años tiene la particular costumbre de regalar estos zapatos a asesores, aliados políticos y otros colaboradores

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar obsesionado con los zapatos Oxfords, de la marca Florsheim. No solo los usa él en todas las ocasiones, menos cuando juega al golf, sino que también se los regala a asesores de su Gobierno y amigos y otros colaboradores, según ha informado The Wall Street Journal.

Esta fijación de Trump, de 79 años, por estos zapatos se hizo viral y miles de personas en redes sociales comenzaron a preguntar sobre este calzado masculino y por qué le gustan tanto al presidente de EEUU. Hay opiniones para todos los gustos de la afición de Trump por los zapatos Florsheim, de fabricación estadounidense.

Al parecer el republicano comenzó a usarlos en 2025, cuando buscaba un calzado cómodo para hacer su trabajo presidencial y además....¡fabricados en Estados Unidos! Así que seguramente le parecieron perfecto. Desde entonces, además de comprarlos para él, se ha acostumbrado a regalarlos a quienes lo rodean, a menudo preguntando o adivinando su talla.

"Todos los chicos" usan los mismos zapatos que Trump en la Casa Blanca

Estos zapatos han sido muy populares en EEUU, por combinar comodidad y elegancia durante más de un siglo. Son unos clásicos con un precio bastante asequibles: la mayoría de sus modelos cuestan unos 145 dólares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una funcionaria de la Casa Blanca respondió al The Wall Street Journal: "Todos los chicos los tienen". Raro, muy raro que a todos les gusten los mismos zapatos que a Trump, pero quién se atreve a decirle que no.