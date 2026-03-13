Trump descarta por ahora enviar tropas a Irán mientras intensifica la ofensiva militar

Estados Unidos intensifica los ataques en Irán mientras Trump descarta una invasión

El presidente de EEUU dice que la guerra terminará cuando se "lo parezca"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado por el momento la posibilidad de desplegar tropas en suelo iraní para cumplir dos objetivos que considera por ahora secundarios: el robo del uranio enriquecido iraní o la conquista de la estratégica isla de Jark, uno de los epicentros de la industria petrolera del país.

Trump descarta por ahora intervenir directamente

Sobre el robo del uranio, Trump ha explicado en comentarios a Fox News que “ahora mismo no estamos centrados en ello pero quizás en un momento dado lo estaremos”. El mandatario ha defendido su estrategia en Irán asegurando que incluso está mostrando contención, ya que Estados Unidos es capaz de destruir el país entero.

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Uno de estos objetivos extremos que Trump no contempla son las plantas nucleares iraníes. “La verdad es que creo que me estoy portando bien. Podría haber destruido sus plantas nucleares. Podría haber destruido el país entero. Por ahora hemos decidido no hacerlo”, ha explicado.

Estados Unidos intensifica la ofensiva

La isla de Jark, en el suroeste de Irán, tampoco es un objetivo prioritario. “No ocupa un lugar muy alto en mi lista de deberes”, ha señalado en la entrevista con Fox News, antes de criticar este tipo de preguntas por considerar que afectan a su capacidad de decisión estratégica.

Trump, en cualquier caso, ha dejado de marcarse un plazo concreto para poner fin al conflicto con Irán, que terminará cuando “lo sienta en mis huesos, cuando me lo parezca”.

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Mientras tanto, Estados Unidos insiste en intensificar la ofensiva en Irán. El jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, el general Dan Caine, ha anunciado que este viernes será “el día más intenso” de la operación, tras informar de 6.000 objetivos atacados en casi dos semanas de ofensiva.