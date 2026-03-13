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La guerra en Irán se extiende en el tiempo y se amplia a Oriente Medio. Este jueves acumula dos semanas de ataques aéreos con misiles y drones, de una parte y otra. Un accidente de dos aeronaves cisternas ha dejado seis militares muertos en las filas estadounidenses y Donald Trump sigue cantando victoria, aunque esta sigue, aún sin tener fecha.

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado la muerte de sus seis militares de una aeronave de reabastecimiento de combustible que se ha estrellado en Irak al chocar en vuelo con otro avión cisterna. Este último consiguió aterrizar, pese a los daños sufridos en el incidente. uno de los aviones siniestrados.

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Lo que parecía una operación de corta duración sigue sin tener fecha de fin y los militares estadounidenses también suman bajas: El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, tenía que interrumpir esta entrevista al ser llamado de urgencia por Trump a la "situation room", la sala de crisis donde se toman las decisiónes críticas.

A su regreso, balbuciente, intentaba demostrar que la misión militar contra Irán va según lo programado, en línea con los bailecitos y las afirmaciones en público de Donald Trump que ya canta victoria. El presidente de Estados Unidos, no pasa un día sin que asegure que la guerra ya está ganada, aunque en Teherán la Guardia Revolucionaria tenga bloqueado el Estrecho de Ormuz, obligando a que la Casa Blanca levantara las sanciones al petróleo ruso ante el terremoto por el brusco ascenso de los precios.

En las últimas horas, un proyectil lanzado por Irán ha causado varios heridos en el norte de Israel. Y por tercera vez, la OTAN ha derribado un misil dirigido a una base militar en Turquía, mientras Estados Unidos asegura que ha destruido el 90 % de los misiles iraníes. Teherán, sin embargo, sigue golpeando refinerías, bases y estructuras en los países vecinos, como Irak, donde han atacado una base francesa matando a un soldado y dejando otros seis heridos.

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