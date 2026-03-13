Estados Unidos rechaza la propuesta para reformar la Organización Mundial del Comercio

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El Gobierno de Estados Unidos ha expresado su rechazo al borrador de la propuesta planteada para reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) de cara a la celebración de la Decimocuarta Conferencia Ministerial (RM14), que tendrá lugar en Camerún entre los próximos 26 y 29 de marzo.

"No podemos aceptar un plan de trabajo que, a nuestro juicio, socava nuestros esfuerzos colectivos para avanzar", ha afirmado el embajador estadounidense ante la OMC, Joseph L. Barloon.

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Si bien el funcionario estadounidense ha reconocido los beneficios de un plan de trabajo detallado que identifique con precisión el alcance y las modalidades del proceso de reforma y ha celebrado los progresos realizados en los últimos nueve meses, ha advertido de que, sin embargo, "los debates aún no están suficientemente avanzados" como para permitir la elaboración de un plan de trabajo que defina de forma concreta y específica las labores futuras.

La propuesta de reforma de la OMC

Los trabajos sobre la reforma de la OMC, puesta sobre la mesa por la institución específicamente desde 2022, vienen siendo liderados desde junio de 2025 por el noruego Petter Olberg en su papel de facilitador para la Reforma de la OMC.

A pesar de esta negativa, Barloon ha asegurado que Estados Unidos tiene una "ambiciosa agenda de reformas", añadiendo que su país no pretende empezar de cero tras Reunión Ministerial de Camerún, por lo que considera el informe del facilitador como "uno de los diversos aportes" para el esfuerzo de reforma, además del debate ministerial de la RM14, y las presentaciones de los miembros.