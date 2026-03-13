Trump minimiza la ayuda de Rusia a Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este viernes que no necesitan la ayuda de nadie para defenderse de los drones iraníes, en el marco de la nueva guerra en Oriente Próximo, desmintiendo así a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, quien había destacado la presencia de sus expertos sobre el terreno.

“No, no necesitamos ayuda con la defensa antidrón. Sabemos más sobre drones que nadie; de hecho, tenemos los mejores drones del mundo”, ha zanjado Trump en una entrevista para Fox News cuando se le ha preguntado acerca de la ayuda de Ucrania.

A lo largo de estos días, Zelenski ha destacado en varias ocasiones que han recibido solicitudes de varios países del Golfo, además del propio Estados Unidos, para colaborar en la defensa contra los drones iraníes, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas durante estos cuatro años de invasión rusa de Ucrania.

La última vez que ha mencionado el asunto ha sido este mismo viernes, en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París.

“Hemos recibido peticiones de ayuda de seis países, además de una solicitud aparte del lado estadounidense con respecto a Jordania”, ha contado.

Trump minimiza la ayuda de Putin a Irán

Por otra parte, Donald Trump ha parecido minimizar la posibilidad de que su par ruso, Vladimir Putin, esté apoyando a Irán en este nuevo conflicto.

“Creo que sí, que les está ayudando un poco”, ha señalado, añadiendo que desde Moscú también pueden pensar lo mismo sobre el papel de Estados Unidos en Ucrania.

“Probablemente piense que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad? (…) Sí, les estamos ayudando también, eso dice él, y China diría lo mismo”, ha afirmado el presidente estadounidense.