El mensaje del líder Supremo de Irán aviva las sospechas sobre su estado: qué se sabe de Mojtaba Jamenei

Los servicios de inteligencia de EE.UU. e Israel aseguran que Mojtaba Jamenei resultó herido en el mismo ataque que murió su padre

Trump afirma que la guerra en Irán avanza "muy bien" y dice que es un país de "terror y odio"

Compartir







El mensaje del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei en el que prometía venganza contra EEUU e Israel ha provocado rumores y sospechas sobre el estado de la máxima autoridad religiosa del país. No se escuchó su voz, ni se vio ninguna imagen reciente del ayatolá y el mensaje fue leído por una periodista. Los servicios de inteligencia de EEUU e Israel aseguraban que había sido herido en el mismo ataque en el murió su padre en el inicio de la guerra contra Irán. La información de la periodista de Informativos Telecinco Catalina Gómez, desde Teherán.

Los medios estadounidenses habían publicado hace apenas dos días, que Jamenei, de 56 años, sufrió heridas en las piernas durante el bombardeo del 28 de febrero contra el complejo donde residía y trabajaba su padre en Teherán. El ataque aéreo, lanzado el primer día de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, destruyó el recinto y mató a varios miembros de la familia del líder, además de altos responsables militares.

PUEDE INTERESARTE Muere un soldado francés en un ataque en Irak: es el primer militar europeo fallecido desde que comenzó la guerra en Irán

Las agencias de inteligencia israelí apuntaban a la misma línea de las heridas en el ataque, que había sufrido el clérigo incluso antes de que fuera designado como sucesor de su padre.

Su mensaje emitido por los medios iraníes este miércoles no ha hecho otra cosa que avivar estas sospechas, porque fue un discurso leído por una periodista en la que no se escuchó la voz de Jamenei , así como tampoco ha difundido mensajes escritos, algo inusual para un ayatolá que concentra el poder religioso, político y militar del país.

El contenido del primer mensaje de Mojtaba Jamenei, venganza y cierre del Estrecho de Ormuz

La portavoz del gobierno de Irán ha evitado confirmar explícitamente si ya asumió plenamente sus funciones y fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní han respondido a medios occidentales que “quienes debían recibir el mensaje, ya lo han recibido”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El mensaje de Jamenei, leído en los medios oficiales, elogia el “frente de resistencia”, contra EEUU e Israel y reclama a los países vecinos que cierren las bases estadounidenses, mientras amenazaba con seguir atacando los intereses estadounidenses en la región. También insistió en que mantendrá cerrado al comercio internacional a través del Estrecho de Ormuz, una ruta petrolera clave para el crudo mundial.

Mojtaba Jamenei, además, ha mandado su primer mensaje al país: el ayatolá ha prometido que Teherán "vengará la sangre de los mártires" de la guerra desatada contra Irán.